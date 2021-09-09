Косметологічні процедури, а саме чистки та пілінги у салонах, стають дедалі популярнішими серед українців. Громадяни записуються до фахівців, не розуміючи, що саме їм необхідно. І хоча косметолог має рекомендувати та проводити лише потрібну процедуру, важливо самому орієнтуватися, що відбувається зі шкірою, та який ефект гарантує кожна з них.

9 вересня відзначається День косметолога і краси. З цієї нагоди Факти ICTV підготували матеріал про те, чим відрізняється чистка обличчя від пілінгу. Розібратися із цим нам допомогла лікар-дерматолог та косметолог Тетяна Уманець.

– І чистка, і пілінг спрямовані на очищення та оновлення шкіри. Проте чистка діє більш поверхово, а пілінг чинить глибшу дію, – пояснює Тетяна Уманець.

Що таке чистка та коли її робити

Чистка – це гігієнічна процедура зняття мертвих клітин, бруду на шкірі, для того що вона почала оновлюватися, стала свіжішою, здоровішою та рівнішою.

– Основний меседж – щоб гарно лягав макіяж, – доповнює косметолог.

Чистка буває мануальною (майстер власноруч чистить шкіру), ультразвуковою (за допомогою апарата) та комбінованою. Також вона може бути лікувальною – із додаванням різноманітних масок.

За словами Тетяни Уманець, чистку варто робити раз на 1-3 місяці, але не частіше. Вона рекомендована абсолютно всім. Лікар самостійно має підібрати вид, агресивність та компоненти процедури.

Що таке пілінг та кому рекомендується

Пілінг гарантує ще глибше оновлення, говорить косметолог.

– Якщо порівняти шари шкіри з будинком, то чистка зчищає перший поверх, пілінг – другий. Є ще й інші процедури, направлені на інші “поверхи”, але вони вже надто агресивні, – коментує Тетяна Уманець.

Мета пілінгу – оновити шкіру, прибрати старі мертві клітини, освітлити, вирівняти і запустити утворення нових здорових клітин.

– Пілінг “спалює” шкіру глибше, вона починає злущуватися, під нею виникає новий шар. Шкіра стає ще молодшою та здоровішою. По суті це контрольований опік, спрямований на оздоровлення шкіри, – уточнює фахівець.

За її словами, агресивність та концентрація кислот під час пілінгу залежить від типу шкіри. Робити процедуру можна раз на 7-14 днів, за цей час оновлюється роговий шар.

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Чистка та пілінг – на що варто звертати увагу

І хоча обидві процедури спрямовані на “пошкодження” верхніх шарів шкіри, вони абсолютно безпечні та підуть лише на користь.

– Від правильних чисток та пілінгів шкіра не страждає, а лише оновлюється, – додає косметолог.

Важливо, що майстер правильно їх зробив. Задля цього варто записуватися лише до фахівців, які навчалися виконувати такі процедури.

Крім того, успіх процедури залежатиме від того, чи приділятиме сама людина цьому увагу. Йдеться про домашній догляд.

– Коли проводиться чистка чи пілінг, має бути домашній догляд. Шкіру після цих процедур треба підтримувати. Без домашнього догляду їх робити не можна, тому що після цього шкіру треба вдома реабілітувати, – коментує Тетяна Уманець.

Для цього має бути база: засіб для вмивання, тонік та крем для зволоження. Ці засоби варто використовувати щоранку та щовечора.