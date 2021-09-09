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Пілінг або чистка? Чим відрізняються процедури та кому їх можна робити

9 Вересня, 08:15 Людмила Грубнік
уход за кожей

Косметологічні процедури, а саме чистки та пілінги у  салонах, стають дедалі популярнішими серед українців. Громадяни записуються до фахівців, не розуміючи, що саме їм необхідно. І хоча косметолог має рекомендувати та проводити лише потрібну процедуру, важливо самому орієнтуватися, що відбувається зі шкірою, та який ефект гарантує кожна з них.

9 вересня відзначається День косметолога і краси. З цієї нагоди Факти ICTV підготували матеріал про те, чим відрізняється чистка обличчя від пілінгу. Розібратися із цим нам допомогла лікар-дерматолог та косметолог Тетяна Уманець.

– І чистка, і пілінг спрямовані на очищення та оновлення шкіри. Проте чистка діє більш поверхово, а пілінг чинить глибшу дію, – пояснює Тетяна Уманець.

Тетяна Уманець

Що таке чистка та коли її робити

Чистка – це гігієнічна процедура зняття мертвих клітин, бруду на шкірі, для того що вона почала оновлюватися, стала свіжішою, здоровішою та рівнішою.

– Основний меседж – щоб гарно лягав макіяж, – доповнює косметолог.

Чистка буває мануальною (майстер власноруч чистить шкіру), ультразвуковою (за допомогою апарата) та комбінованою. Також вона може бути лікувальною – із додаванням різноманітних масок.

За словами Тетяни Уманець, чистку варто робити раз на 1-3 місяці, але не частіше. Вона рекомендована абсолютно всім. Лікар самостійно має підібрати вид, агресивність та компоненти процедури.

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Що таке пілінг та кому рекомендується

Пілінг гарантує ще глибше оновлення, говорить косметолог.

– Якщо порівняти шари шкіри з будинком, то чистка зчищає перший поверх, пілінг – другий. Є ще й інші процедури, направлені на інші “поверхи”, але вони вже надто агресивні, – коментує Тетяна Уманець.

Мета пілінгу – оновити шкіру, прибрати старі мертві клітини, освітлити, вирівняти і запустити утворення нових здорових клітин.

– Пілінг “спалює” шкіру глибше, вона починає злущуватися, під нею виникає новий шар. Шкіра стає ще молодшою та здоровішою. По суті це контрольований опік, спрямований на оздоровлення шкіри, – уточнює фахівець.

За її словами, агресивність та концентрація кислот під час пілінгу залежить від типу шкіри. Робити процедуру можна раз на 7-14 днів, за цей час оновлюється роговий шар.

 

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Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ НЕМИРІВ (@dr.umanets)

Чистка та пілінг – на що варто звертати увагу

І хоча обидві процедури спрямовані на “пошкодження” верхніх шарів шкіри, вони абсолютно безпечні та підуть лише на користь.

– Від правильних чисток та пілінгів шкіра не страждає, а лише оновлюється, – додає косметолог.

Важливо, що майстер правильно їх зробив. Задля цього варто записуватися лише до фахівців, які навчалися виконувати такі процедури.

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Крім того, успіх процедури залежатиме від того, чи приділятиме сама людина цьому увагу. Йдеться про домашній догляд.

– Коли проводиться чистка чи пілінг, має бути домашній догляд. Шкіру після цих процедур треба підтримувати. Без домашнього догляду їх робити не можна, тому що після цього шкіру треба вдома реабілітувати, – коментує Тетяна Уманець.

Для цього має бути база: засіб для вмивання, тонік та крем для зволоження. Ці засоби варто використовувати щоранку та щовечора.

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