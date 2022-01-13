Как ухаживать за губами зимой — рекомендации дерматолога

Зимой нужно тщательно заботится о коже губ.

Дерматолог-косметолог Ольга Обищенко озвучила базовые правила.

Правила ухода за губами в холодный период

Не облизывать губы. Слюна на холодном ветру испаряется очень быстро, переохлаждая и высушивая нежную кожу красной каймы губ. Не сдирать корочки при наличии сухости, это чревато инфицированием и появлением рубцов. Не забывать восполнять водный баланс. Использовать 1-2 раза в неделю скраб для кожи губ. Защищать кожу губ перед каждым выходом на улицу — наносить средство с маслами и восками. При этом не стоит увлажнять губы.

Если сохнут не только губы, но и кожа на теле из-за отопления, нужно проветривать комнату и поставить увлажнитель или климатический комплекс. Оптимальный уровень влажности воздуха 40-60%.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚪️ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ, КИЕВ (@dr.olha_obishchenko)

Тем, у кого кожа на губах и теле сухая круглый год, необходима консультация терапевта. Ведь здесь могут быть внутренние причины, их важно выявить и убрать.