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Краса

Как ухаживать за губами зимой — рекомендации дерматолога

13 января 2022, 09:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как ухаживать за губами зимой — рекомендации дерматолога
Источник: Pixabay

Зимой нужно тщательно заботится о коже губ.

Дерматолог-косметолог Ольга Обищенко озвучила базовые правила.

Правила ухода за губами в холодный период

  1. Не облизывать губы. Слюна на холодном ветру испаряется очень быстро, переохлаждая и высушивая нежную кожу красной каймы губ.
  2. Не сдирать корочки при наличии сухости, это чревато инфицированием и появлением рубцов.
  3. Не забывать восполнять водный баланс.
  4. Использовать 1-2 раза в неделю скраб для кожи губ.
  5. Защищать кожу губ перед каждым выходом на улицу — наносить средство с маслами и восками. При этом не стоит увлажнять губы.
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Если сохнут не только губы, но и кожа на теле из-за отопления, нужно проветривать комнату и поставить увлажнитель или климатический комплекс. Оптимальный уровень влажности воздуха 40-60%.

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Тем, у кого кожа на губах и теле сухая круглый год, необходима консультация терапевта. Ведь здесь могут быть внутренние причины, их важно выявить и убрать.

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