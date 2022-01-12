Сухость кожи зимой — причины и что делать

Многие люди страдают от сухости кожи зимой. Из-за воздействия низких температур и неправильного ухода появляются раздражения и шелушения.
Дерматолог Ольга Обищенко рассказала о причинах сухости кожи в холодное время года и как с этим бороться.
Причины сухости кожи зимой
По словам специалиста, их можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние причины
- Низкая влажность в помещении из-за работы средств для обогрева.
- Чрезмерное очищение кожи и мытье в горячей воде.
- Одежда — шерсть или другие плотные материалы, которые при трении нарушают защитный слой кожи.
- Неправильный домашний уход — отсутствие такового или использование увлажняющих кремов.
— В основе такого крема — молекула воды, она кристаллизируется на холоде и ранит поверхность эпителия. Обязательно нужно менять на питательное средство, — говорит Ольга Обищенко.
Внутренние причины
- Употребление меньшего количества воды.
- Заболевание щитовидной железы.
- Нарушение гормонального фона.
Как бороться с сухостью кожи зимой
Ольга Обищенко перечислила рекомендации, которые помогут справиться с проблемой.
Что нужно сделать
- Наладить уровень влажности в помещении с помощью увлажнителей, бюджетный вариант – развешивать на батареи мокрые кусочки ткани.
- Регулярно проветривать комнаты.
- Пить воду – 30 мл на 1 кг тела.
- Не использовать косметику, в составе которой есть спирт.
- Не принимать горячую ванну и душ на постоянной основе.
- Обязательно добавлять питательный крем перед выходом на улицу.
— Увлажняющее средство, которое мы использовали летом, не подходит. Крем должен быть питательным, в его составе должен быть, глицерин или пантенол, биолипиды, Омега-3. Такое средство будет создавать защитную мантию на коже, — объясняет дерматолог.
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Нужно ли защищать кожу масками и шарфами
По словам специалиста, если речь идет о каких-то максимально низких температурах, то мы используем защитные очки, маски.
Но в целом же ношение маски в мороз только усугубит ситуацию.
— Под маской накапливается излишняя влага. После снятия маски на морозе она будет превращаться в лед и раздражать кожу. Поэтому нужно аккуратно ее применять, — комментирует Ольга Обищенко.
Лучше с этой целью использовать колдкрем. Он есть в каждой аптеке, это питательное средство для защиты кожи от мороза.
Чего нельзя делать
Есть ряд запретов в зимний период. Их нарушение приведет к проблемам с кожей.
Запреты
- Принимать горячую ванну.
- Использовать увлажняющий крем днем.
- Носить маску и шарф, которые закрывают лицо.
Если речь идет о процедурах у косметолога, то никаких ограничений нет. Можно делать все – от шлифовок и пилингов до инъекций.