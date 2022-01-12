Сухость кожи зимой — причины и что делать

Многие люди страдают от сухости кожи зимой. Из-за воздействия низких температур и неправильного ухода появляются раздражения и шелушения.

Дерматолог Ольга Обищенко рассказала о причинах сухости кожи в холодное время года и как с этим бороться.

Причины сухости кожи зимой

По словам специалиста, их можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние причины

Низкая влажность в помещении из-за работы средств для обогрева.

Чрезмерное очищение кожи и мытье в горячей воде.

Одежда — шерсть или другие плотные материалы, которые при трении нарушают защитный слой кожи.

Неправильный домашний уход — отсутствие такового или использование увлажняющих кремов.

— В основе такого крема — молекула воды, она кристаллизируется на холоде и ранит поверхность эпителия. Обязательно нужно менять на питательное средство, — говорит Ольга Обищенко.

Внутренние причины

Употребление меньшего количества воды.

Заболевание щитовидной железы.

Нарушение гормонального фона.

Как бороться с сухостью кожи зимой

Ольга Обищенко перечислила рекомендации, которые помогут справиться с проблемой.

Что нужно сделать

Наладить уровень влажности в помещении с помощью увлажнителей, бюджетный вариант – развешивать на батареи мокрые кусочки ткани.

Регулярно проветривать комнаты.

Пить воду – 30 мл на 1 кг тела.

Не использовать косметику, в составе которой есть спирт.

Не принимать горячую ванну и душ на постоянной основе.

Обязательно добавлять питательный крем перед выходом на улицу.

— Увлажняющее средство, которое мы использовали летом, не подходит. Крем должен быть питательным, в его составе должен быть, глицерин или пантенол, биолипиды, Омега-3. Такое средство будет создавать защитную мантию на коже, — объясняет дерматолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚪️ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ, КИЕВ (@dr.olha_obishchenko)

Нужно ли защищать кожу масками и шарфами

По словам специалиста, если речь идет о каких-то максимально низких температурах, то мы используем защитные очки, маски.

Но в целом же ношение маски в мороз только усугубит ситуацию.

— Под маской накапливается излишняя влага. После снятия маски на морозе она будет превращаться в лед и раздражать кожу. Поэтому нужно аккуратно ее применять, — комментирует Ольга Обищенко.

Лучше с этой целью использовать колдкрем. Он есть в каждой аптеке, это питательное средство для защиты кожи от мороза.

Чего нельзя делать

Есть ряд запретов в зимний период. Их нарушение приведет к проблемам с кожей.

Запреты

Принимать горячую ванну.

Использовать увлажняющий крем днем.

Носить маску и шарф, которые закрывают лицо.

Если речь идет о процедурах у косметолога, то никаких ограничений нет. Можно делать все – от шлифовок и пилингов до инъекций.