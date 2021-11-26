Постоянное ношение масок всесезонно в любую погоду все чаще приводит к появлению раздражений на коже лица. В медицине даже появился новый, неофициальный термин – маскне.

Маски оберегают нас от вирусов, но, касаясь кожи лица, они вызывают проблемы. К тому же часто люди носят маску не по размеру, и от трения образуются микротрещины — а затем и сыпь.

Кто-то находит выход самостоятельно — шьет маски из натуральной ткани по размерам своего лица с обязательными фиксаторами.

– У меня маски вот такие, — рассказывает Ангелина. – С фиксаторами на носу и ушах. И все они уходят за подбородок. Медицинские же как раз по нижней челюсти “елозят”. Вот здесь у меня и возникало раздражение.

Больше всего страдают – подбородок, нос и щеки. Дерматологи говорят – если долго носить маску, на этих участках кожи могут появляться покраснения, раздражения и даже небольшие раны.

— Очень часто мы видим маски, перетягивающие лицо. Идет сжатие, сдавливание кожи, и это очень плохо, – говорит дерматолог Александр Литус.

После долгого ношения маски с плотным ее прилеганием к коже ощущается зуд, а после умывания возникает покраснение. Все это признаки воспаления.

Одноразовую маску медики советуют менять каждые 2-3 часа. Если носить ее дольше — накапливаются влага, пот, кожное сало и грязь.

Осторожнее следует быть и с косметикой. Особенно – с тональным кремом. Тональный крем и маска – это вещи несовместимые.

Сейчас, когда без маски не обойтись, нужно уделять внимание к коже. За ней следует тщательнее ухаживать, тонизировать, увлажнять и очищать.

— Очищать кожу надо дважды в день – утром и вечером, — советует косметолог Ярослава Охрименко. — Если кожа подвержена высыпанию, можно перед последующим надеванием маски протирать кожу лосьоном, который уберет грязь и пот, чрезмерно производимый при условии ношения маски.

Если лицо пострадало, обработайте пораженный участок отваром ромашки или календулы, которые обладают противовоспалительными, ранозаживляющими и антимикробными свойствами.

Чудодейственной силой обладает экстракт смородины, являющийся консервантом в косметике и очень сильным антибактериальным средством. Он содержит большое количество витамина С.

А еще можно использовать экстракт подорожника, эфирные масла эвкалипта и лаванды.

Инна Скаржинская более шести лет производит натуральную косметику. Среди ее клиентов немало тех, у кого есть проблемы с сальными железами и воспалительными процессами на коже. Поэтому она разработала специальную линейку косметики.

– Мне удалось использовать наш экстракт подорожника, который мы делали восемь месяцев, – рассказывает Инна. — Сначала в сыворотках, тониках – мы увидели, что это действует, и очень эффективно.

В подорожнике есть уникальное вещество – аукубин, обладающий бактерицидными свойствами. Если добавить еще и витамин F99, получим эффективное средство против акне.

Следовательно, не нужно нервничать, когда возникает проблема с кожей. Если она не проходит через два-три дня, обращайтесь к медикам.