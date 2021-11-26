Постійне носіння масок всесезонно за будь-якої погоди все частіше призводить до появи подразнень на шкірі обличчя. У медицині навіть з’явився новий, неофіційний термін – маскне.

Маски оберігають нас від вірусів, але, торкаючись шкіри обличчя, вони спричиняють проблеми. До того ж часто люди носять маску не за розміром, і від тертя утворюються мікротріщини – а відтак і висипки.

Хтось знаходить вихід самотужки – шиє маски з натуральної тканини за розмірами свого обличчя з обов’язковими фіксаторами.

– У мене маски ось такі, – розповідає Ангеліна. – З фіксаторами на носі та вухах. І всі вони йдуть за підборіддя. Медичні ж якраз по нижній щелепі “човгають”. Ось тут у мене і виникало подразнення.

Найбільше потерпають підборіддя, ніс і щоки. Дерматологи кажуть: якщо довго носити маску, на цих ділянках шкіри можуть з’являтися почервоніння, подразнення і навіть невеликі рани.

– Дуже часто ми бачимо маски, які перетягують обличчя. Іде стискання, здавлення шкіри, і це дуже погано, – наголошує дерматолог Олександр Літус.

Після довгого носіння маски зі щільним її приляганням до шкіри відчувається свербіж, а після вмивання виникає почервоніння. Все це – ознаки запалення.

Одноразову маску медики радять міняти кожні 2–3 години. Якщо носити її довше – накопичуються волога, піт, шкірне сало і бруд.

Обережними слід бути і з косметикою. Особливо – з тональним кремом. Тональний крем і маска – речі несумісні.

Наразі, коли без маски не обійтися, потрібно приділяти посилену увагу шкірі. Її слід ретельніше доглядати, тонізувати, зволожувати й очищувати.

– Очищувати шкіру треба двічі на день – зранку і ввечері, – радить косметологиня Ярослава Охріменко. – Якщо шкіра схильна до висипання, можна перед наступним одяганням маски протирати шкіру лосьйоном, який прибере бруд і піт, що надмірно виробляється за умови носіння маски.

Якщо обличчя постраждало, обробіть уражену ділянку відваром ромашки чи календули, які мають протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості.

Чудодійною силою володіє екстракт смородини, який є консервантом в косметиці і дуже сильним антибактеріальним засобом. Він містить велику кількість вітаміну С.

А ще можна використати екстракт подорожника, ефірні олії евкаліпту й лаванди.

Інна Скаржинська понад шість років виробляє натуральну косметику. Серед її клієнтів чимало тих, у кого є проблеми з сальними залозами та запальними процесами на шкірі. Тому вона розробила спеціальну лінійку косметики.

– Мені вдалося використати наш екстракт подорожнику, який ми робили вісім місяців, – розповідає Інна. – Спочатку в сироватках, тоніках – ми побачили, що це діє, і дуже ефективно.

У подорожника є унікальна речовина – аукубін, що має бактерицидні властивості. Якщо додати ще й вітамін F 99, отримаємо ефективний засіб проти акне.

Отже, не варто нервуватися, коли виникає проблема зі шкірою. Якщо вона не проходить за два-три дні, звертайтеся до медиків.