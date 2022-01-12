Сухість шкіри взимку – причини і що робити

Багато людей потерпають від сухості шкіри взимку. Через вплив низьких температур та неправильний догляд з’являються подразнення та лущення.
Лікарка-дерматолог Ольга Обіщенко розповіла про причини сухості шкіри в холодну пору року та як із цим боротися.
Причини сухості шкіри взимку
За словами фахівчині, їх можна розділити на зовнішні та внутрішні.
Зовнішні причини
- Низька вологість у приміщенні через роботу засобів для обігріву.
- Надмірне очищення шкіри та миття у гарячій воді.
- Одяг – вовна або інші щільні матеріали, які під час тертя порушують захисний шар шкіри.
- Неправильний домашній догляд – відсутність такого або використання кремів для зволоження.
– В основі такого крему – молекула води, вона кристалізується на холоді та ранить поверхню епітелію. Обов’язково треба замінювати його на поживний засіб, – зауважує Ольга Обіщенко.
Внутрішні причини
- Вживання меншої кількості води.
- Захворювання щитоподібної залози.
- Порушення гормонального фону.
Як боротися із сухістю шкіри взимку
Ольга Обіщенко назвала рекомендації, які допоможуть упоратися з проблемою.
Що потрібно зробити
- Налагодити рівень вологості в приміщенні за допомогою зволожувача. Бюджетний варіант – розвішувати на батареї мокрі шматочки тканини.
- Регулярно провітрювати кімнати.
- Пити воду – 30 мл на 1 кг тіла.
- Не використовувати косметику, у складі якої є спирт.
- Не приймати постійно гарячу ванну та душ.
- Обов’язково додавати живильний крем перед виходом надвір.
– Засіб для зволоження, який ми використовували влітку, не підходить. Крем повинен бути поживним, у його складі має бути гліцерин або пантенол, біоліпіди, Омега-3. Такий засіб створюватиме захисну мантію на шкірі, – пояснює дерматологиня.
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Чи потрібно захищати шкіру масками та шарфами
За словами фахівчині, якщо йдеться про якісь максимально низькі температури, то ми використовуємо захисні окуляри, маски.
Але загалом носіння маски в мороз може лише погіршити ситуацію.
– Під маскою накопичується зайва волога. Після зняття маски на морозі вона перетворюватиметься на лід та подразнюватиме шкіру. Тому потрібно обережно її застосовувати, – коментує Ольга Обіщенко.
Краще для цього використовувати колдкрем. Він є в кожній аптеці, це живильний засіб для захисту шкіри від морозу.
Чого не можна робити
Є низка заборон у зимовий період. Їхнє порушення призведе до проблем зі шкірою.
Заборони
- Приймати гарячу ванну.
- Використовувати крем для зволоження вдень.
- Носити маску та шарф, які закривають обличчя.
Якщо йдеться про процедури у косметолога, то жодних обмежень немає. Можна робити все – від шліфовок та пілінгів до ін’єкцій.