Сухість шкіри взимку – причини і що робити

Багато людей потерпають від сухості шкіри взимку. Через вплив низьких температур та неправильний догляд з’являються подразнення та лущення.

Лікарка-дерматолог Ольга Обіщенко розповіла про причини сухості шкіри в холодну пору року та як із цим боротися.

Причини сухості шкіри взимку

За словами фахівчині, їх можна розділити на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні причини

Низька вологість у приміщенні через роботу засобів для обігріву.

Надмірне очищення шкіри та миття у гарячій воді.

Одяг – вовна або інші щільні матеріали, які під час тертя порушують захисний шар шкіри.

Неправильний домашній догляд – відсутність такого або використання кремів для зволоження.

– В основі такого крему – молекула води, вона кристалізується на холоді та ранить поверхню епітелію. Обов’язково треба замінювати його на поживний засіб, – зауважує Ольга Обіщенко.

Внутрішні причини

Вживання меншої кількості води.

Захворювання щитоподібної залози.

Порушення гормонального фону.

Як боротися із сухістю шкіри взимку

Ольга Обіщенко назвала рекомендації, які допоможуть упоратися з проблемою.

Що потрібно зробити

Налагодити рівень вологості в приміщенні за допомогою зволожувача. Бюджетний варіант – розвішувати на батареї мокрі шматочки тканини.

Регулярно провітрювати кімнати.

Пити воду – 30 мл на 1 кг тіла.

Не використовувати косметику, у складі якої є спирт.

Не приймати постійно гарячу ванну та душ.

Обов’язково додавати живильний крем перед виходом надвір.

– Засіб для зволоження, який ми використовували влітку, не підходить. Крем повинен бути поживним, у його складі має бути гліцерин або пантенол, біоліпіди, Омега-3. Такий засіб створюватиме захисну мантію на шкірі, – пояснює дерматологиня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚪️ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ, КИЕВ (@dr.olha_obishchenko)

Чи потрібно захищати шкіру масками та шарфами

За словами фахівчині, якщо йдеться про якісь максимально низькі температури, то ми використовуємо захисні окуляри, маски.

Але загалом носіння маски в мороз може лише погіршити ситуацію.

– Під маскою накопичується зайва волога. Після зняття маски на морозі вона перетворюватиметься на лід та подразнюватиме шкіру. Тому потрібно обережно її застосовувати, – коментує Ольга Обіщенко.

Краще для цього використовувати колдкрем. Він є в кожній аптеці, це живильний засіб для захисту шкіри від морозу.

Чого не можна робити

Є низка заборон у зимовий період. Їхнє порушення призведе до проблем зі шкірою.

Заборони

Приймати гарячу ванну.

Використовувати крем для зволоження вдень.

Носити маску та шарф, які закривають обличчя.

Якщо йдеться про процедури у косметолога, то жодних обмежень немає. Можна робити все – від шліфовок та пілінгів до ін’єкцій.