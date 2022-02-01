Потребление большого количества продуктов, содержащих сахар, может привести к развитию сахарного диабета II типа и проблем с лишним весом.

В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что такое сахарный диабет и как его избежать.

Сахарный диабет II типа – это метаболическая болезнь, ее проявление – длительное повышение уровня сахара в крови. Это случается, когда организм становится устойчивым к гормону инсулина.

— Само употребление сахара не провоцирует резистентность к инсулину. Однако потребление большого количества пищи с добавленным сахаром и жиром способствует увеличению массы тела. Как следствие, чувствительность организма к инсулину может снижаться, — говорится в сообщении ЦОЗ.

Чтобы снизить риск развития сахарного диабета ІІ типа, нужно наладить питание – ограничить употребление сладких газированных и негазированных напитков, фаст-фуда, копченостей, кондитерских изделий, вредных перекусов. В рационе обязательно должны быть цельнозерновые продукты, нежирные виды мяса, орехи, бобовые.

Кроме того, поможет соблюдение базовых рекомендаций.

Что нужно делать:

быть физически активным;

следить за весом;

прекратить курение и употребление алкоголя.

Также следует регулярно проходить обследование у врача. Оценить риск развития сахарного диабета II типа можно и онлайн с помощью теста.

Источник: Центр общественного здоровья Украины