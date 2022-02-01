Споживання великої кількості продуктів, які містять цукор, може призвести до розвитку цукрового діабету ІІ типу та проблем із зайвою вагою.

У Центрі громадського здоров’я України розповіли, що таке цукровий діабет, та як його уникнути.

Цукровий діабет ІІ типу – це метаболічна хвороба, її прояв – тривале підвищення рівня цукру в крові. Це трапляється, коли організм стає стійким до гормону інсуліну.

– Саме вживання цукру не провокує резистентність до інсуліну. Проте споживання великої кількості їжі з доданим цукром та жиром сприяє збільшенню маси тіла. Як наслідок, чутливість організму до інсуліну може знижуватися, – йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Щоб знизити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу, треба налагодити харчування – обмежити вживання солодких газованих та негазованих напоїв, фаст-фуду, копченостей, кондитерських виробів, шкідливих перекусів. Водночас у раціоні обов’язково мають бути цільнозернові продукти, нежирні види м’яса, горіхи, бобові.

Крім того, допоможе дотримання базових рекомендацій.

Що треба робити:

бути фізично активним;

стежити за вагою;

припинити куріння та вживання алкоголю.

Також варто регулярно проходити обстеження у лікаря. Оцінити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу можна й онлайн за допомогою тесту.

Джерело: Центр громадського здоров’я України