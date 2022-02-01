Споживання великої кількості продуктів, які містять цукор, може призвести до розвитку цукрового діабету ІІ типу та проблем із зайвою вагою.
У Центрі громадського здоров’я України розповіли, що таке цукровий діабет, та як його уникнути.
Цукровий діабет ІІ типу – це метаболічна хвороба, її прояв – тривале підвищення рівня цукру в крові. Це трапляється, коли організм стає стійким до гормону інсуліну.
– Саме вживання цукру не провокує резистентність до інсуліну. Проте споживання великої кількості їжі з доданим цукром та жиром сприяє збільшенню маси тіла. Як наслідок, чутливість організму до інсуліну може знижуватися, – йдеться у повідомленні ЦГЗ.
Щоб знизити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу, треба налагодити харчування – обмежити вживання солодких газованих та негазованих напоїв, фаст-фуду, копченостей, кондитерських виробів, шкідливих перекусів. Водночас у раціоні обов’язково мають бути цільнозернові продукти, нежирні види м’яса, горіхи, бобові.
Крім того, допоможе дотримання базових рекомендацій.
Що треба робити:
- бути фізично активним;
- стежити за вагою;
- припинити куріння та вживання алкоголю.
Також варто регулярно проходити обстеження у лікаря. Оцінити ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу можна й онлайн за допомогою тесту.
Джерело: Центр громадського здоров’я України