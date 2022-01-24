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Як вирахувати індекс маси тіла та правильно худнути – рекомендації

24 Січня 2022, 17:33
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як вирахувати індекс маси тіла та правильно худнути – рекомендації
Джерело: Depositphotos

Надмірна вага не лише впливає на зовнішній вигляд людини, але й збільшує ризик розвитку низки захворювань, серед них – рак, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет ІІ типу.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, які вирахувати індекс маси тіла (ІМТ), що допоможе визначити, чи є проблеми з вагою. А також озвучили рекомендації щодо зниження маси тіла.

Є проста формула, яка допоможе визначити показник ІМТ, для цього треба порівняти співвідношення ваги (кг) та зросту у квадраті (м). Зробити це можна за допомогою онлайн-калькулятора.

Якщо ж з’ясувалося, що є проблеми із зайвою вагою, з цим треба працювати.

Рекомендації:

  • обмежити кількість оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири, у раціоні;
  • відмовитися від солодких калорійних напоїв;
  • зменшити розмір порцій, збільшити кількість рослинних продуктів – овочів, фруктів, бобових;
  • займатися фізичною активністю – приблизно 45-60 хвилин на день;
  • щодня снідати;
  • висипатися – спати щонайменше вісім годин на день;
  • вимірювати свою вагу та розміри.
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Якщо не вдалося схуднути, треба звернутися до фахівця, спочатку до сімейного лікаря.

Теги
Поради , Схуднення
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