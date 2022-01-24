Як вирахувати індекс маси тіла та правильно худнути – рекомендації

Надмірна вага не лише впливає на зовнішній вигляд людини, але й збільшує ризик розвитку низки захворювань, серед них – рак, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет ІІ типу.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, які вирахувати індекс маси тіла (ІМТ), що допоможе визначити, чи є проблеми з вагою. А також озвучили рекомендації щодо зниження маси тіла.
Є проста формула, яка допоможе визначити показник ІМТ, для цього треба порівняти співвідношення ваги (кг) та зросту у квадраті (м). Зробити це можна за допомогою онлайн-калькулятора.
Якщо ж з’ясувалося, що є проблеми із зайвою вагою, з цим треба працювати.
Рекомендації:
- обмежити кількість оброблених продуктів, що містять сіль, цукор, жири, у раціоні;
- відмовитися від солодких калорійних напоїв;
- зменшити розмір порцій, збільшити кількість рослинних продуктів – овочів, фруктів, бобових;
- займатися фізичною активністю – приблизно 45-60 хвилин на день;
- щодня снідати;
- висипатися – спати щонайменше вісім годин на день;
- вимірювати свою вагу та розміри.
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Якщо не вдалося схуднути, треба звернутися до фахівця, спочатку до сімейного лікаря.