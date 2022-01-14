Наразі існує величезна кількість рекомендацій щодо схуднення – в одних скорочують кількість їжі, в інших акцентують на фізичних навантаженнях, у третіх – рахують калорії.

Але водночас існує чимало неперевіреної інформації.

Популярні міфи про схуднення

Чи всі калорії однакові?

Існує хибна думка, що всі калорії для організму однакові. По суті, так, організм перетворює всю отриману їжу на енергію – з м’яса, тортів, овочів і каш. Проте не всі джерела однакові.

Калорії, отримані з білків, зменшують відчуття голоду і дають змогу довше залишатися ситим, тоді як торти та солодощі лише посилюють бажання їсти.

Чи гладшають від тортів і білого хліба?

В основі будь-якого схуднення – дефіцит калорій. Людина повинна отримувати менше енергії, ніж вона витрачає. Тоді організм використовуватиме свої запаси. Тому гладшають не від тортів, а кількості з’їдених продуктів.

Тобто торт, калорійність якого не виходить за межі добової норми, не сприятиме набору ваги. Однак тут є інша небезпека – рафіновані вуглеводи посилюють відчуття голоду, і існує ризик, що людина зірветься та переїсть, йдеться у дослідженні.

Жир у раціоні робить людину товстою?

З жирами у раціоні так само. Продукти, які їх містять, дуже калорійні. Зловживання ними призводить до набору зайвої ваги. Проте не можна прибирати їх із раціону. Адже жири потрібні для нормальної роботи організму.

Потрібно черпати їх із жирної морської риби, авокадо, горіхів та насіння. І стежити за загальною калорійністю цих продуктів – вони не повинні виходити за межі добової норми.

Джерело: PubMed.gov, Healthline