Нещодавно супермодель 1990-х Лінда Євангеліста заявила, що її постать назавжди лишилась деформованою через кріоліполіз – косметологічну процедуру із видалення жиру.

Зірка стверджує: це серйозно вплинуло на її життя, занурило у депресію, адже навіть дві інші болісні коригувальні операції не допомогли відновити організм.

Косметолог Анна Машковська розповіла Фактам ICTV, що таке кріоліполіз, як діє процедура та чим вона небезпечна для здоров’я.

Що таке кріоліполіз

Кріотерапія – методика застосування холоду з лікувально-профілактичною метою, яка є одним із основних методів фізіотерапії.

За словами косметолога, контрольовані низькі перепади температури підвищують імунітет, подовжують молодість організму та знімають напруження нервової системи.

Все більшої популярності сьогодні набуває методика корекції фігури, в основі дії якої – низька температура, а саме кріоліполіз.

Як діє процедура

– Це методика охолодження підшкірно-жирової клітковини за допомогою спеціального фізіотерапевтичного апарата із подальшим її руйнуванням, – пояснює Машковська.

Спеціальна насадка захоплює жирову складку на тілі та створює вакуум. Далі протягом встановленого часу на жирові клітини локально діють низькою температурою. Усі показники мають встановлюватися індивідуально, згідно із протоколом виробника та особливостями організму, які відслідковує спеціаліст на моніторі протягом процедури.

Під дією холоду відбувається руйнування жирового прошарку, а саме процес кристалізації, перехід жиру з рідкого стану у твердий, з подальшим фізіологічним виведенням його продуктів розпаду із організму.

– Оскільки шкіра та судини стійкі до перепадів температури та мають здатність відновлюватись терморегуляцією, вплив відбувається цілеспрямовано – лише на жирові клітини, які, своєю чергою, такої можливості не мають, – додала спеціаліст.

Особливості проведення процедури

Косметолог стверджує, що процедура не травмує та не пошкоджує цілісність шкірного покриву. Вона не потребує наркозу. Для неї характерні відчуття холоду і поколювань у перші 10 хвилин (відчуття та час варіюються залежно від індивідуальної чутливості).

В середньому рекомендовано 3-5 процедур (залежить від зони та жирового прошарку) з інтервалом 3-4 тижні. Можливий невеликий набряк у зоні проведення протягом 1-3 днів, для зняття варто робити лімфодренажні процедури.

Показання та протипоказання

Показання: надмірне відкладення жиру, корекція фігури, усунення другого підборіддя.

Протипоказання: кардіостимулятор, алергія на холод, вагітність, лактація, онкологія, пошкодження шкіряного покриву, загальне нездужання, захворювання печінки та нирок.

Переваги кріоліполізу

– Певна кількість жирових клітин у нас закладена від самого народження. Протягом життя вони лише збільшуються і зменшуються в об’ємі – це процес набору та втрати ваги, – каже косметолог.

Кріоліполіз здатен знищити жирову клітину, яка, за дотримання постпроцедурних рекомендацій, вже не буде сприяти повторному набору ваги. Процедура може діяти локально, а саме у тому випадку, коли людина не хоче худнути, а лише підкорегувати недоліки.

Також до переваг належать всесезонність, швидка результативність і відсутність інтенсивного та тривалого реабілітаційного періоду (оскільки це фізіотерапевтична альтернатива хірургічній ліпосакції).

Чим кріоліполіз небезпечний для здоров’я

Небезпечною процедура може бути лише під час неправильного огляду та збору анамнезу.

Також, якщо пацієнт не дотримується постпроцедурних рекомендацій, ефект від процедури не пролонгується. Не зможе відбутися якісне та швидке відновлення організму після маніпуляцій.

Велику роль відіграє кваліфікація спеціаліста. Необхідно, щоб процедуру проводили правильно, із дотриманням технічного забезпечення апаратури, її оригінальності та сертифікації.

Неправильне проведення процедури призведе до відсутності результатів. Апарати сумнівної якості можуть нашкодити організму: нанести травму або ж спровокувати некроз тканини у місці проведення.