Розширені пори на обличчі – проблема, з якою борються багато дівчат та жінок. Вони використовують різні косметичні засоби і звертаються до фахівців.
Чи можна звузити пори, і як це зробити, на своїй сторінці в Instagram написала косметолог Анастасія Овчиннікова.
– Будь-яка дівчина хоче звузити пори, зробити шкіру більш гладкою. Особливо власниці жирної шкіри, у яких пори за своєю природою ширші. Розмір пор можна регулювати правильним домашнім доглядом, процедурами у косметологічному кабінеті та іншими факторами, які впливають на стан шкіри, – каже Анастасія Овчиннікова.
Чому розширюються пори?
За словами косметолога, коли сальні залози, які виробляють шкірний жир, що зволожує шкіру, починають виробляти зайвий себум, він розширює сально-волосяний протік. Через це пори стають ширшими.
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Причини:
- скупчення жиру, забруднень і відмерлих клітин у залозах;
- втрата пружності шкіри, зневоднення;
- спадковість;
- проблеми з гормональним фоном;
- стреси;
- неправильне харчування;
- засоби догляду, які не підходять типу шкіри.
Як звузити пори?
Анастасія Овчиннікова озвучила поради, які допоможуть позбутися від проблеми розширених пор.
Рекомендації:
- правильно очищати і доглядати за шкірою;
- робити пілінги, шліфування у косметолога;
- регулярно зволожувати шкіру;
- використовувати у догляді себорегулятивні засоби та з SPF-захистом від сонця;
- прибрати з раціону випічку, солодощі, гостре і жирне;
- перевірити гормональний фон.
Джерело: kosmo.nastia