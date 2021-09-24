Розширені пори на обличчі – проблема, з якою борються багато дівчат та жінок. Вони використовують різні косметичні засоби і звертаються до фахівців.

Чи можна звузити пори, і як це зробити, на своїй сторінці в Instagram написала косметолог Анастасія Овчиннікова.

– Будь-яка дівчина хоче звузити пори, зробити шкіру більш гладкою. Особливо власниці жирної шкіри, у яких пори за своєю природою ширші. Розмір пор можна регулювати правильним домашнім доглядом, процедурами у косметологічному кабінеті та іншими факторами, які впливають на стан шкіри, – каже Анастасія Овчиннікова.

Чому розширюються пори?

За словами косметолога, коли сальні залози, які виробляють шкірний жир, що зволожує шкіру, починають виробляти зайвий себум, він розширює сально-волосяний протік. Через це пори стають ширшими.

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Причини:

скупчення жиру, забруднень і відмерлих клітин у залозах;

втрата пружності шкіри, зневоднення;

спадковість;

проблеми з гормональним фоном;

стреси;

неправильне харчування;

засоби догляду, які не підходять типу шкіри.

Як звузити пори?

Анастасія Овчиннікова озвучила поради, які допоможуть позбутися від проблеми розширених пор.

Рекомендації:

правильно очищати і доглядати за шкірою;

робити пілінги, шліфування у косметолога;

регулярно зволожувати шкіру;

використовувати у догляді себорегулятивні засоби та з SPF-захистом від сонця;

прибрати з раціону випічку, солодощі, гостре і жирне;

перевірити гормональний фон.

Джерело: kosmo.nastia