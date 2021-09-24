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Краса

Догляд, харчування та процедури: як звузити пори на обличчі

24 Вересня, 18:54 Людмила Грубнік
кожа
Джерело: Pixabay

Розширені пори на обличчі – проблема, з якою борються багато дівчат та жінок. Вони використовують різні косметичні засоби і звертаються до фахівців.

Чи можна звузити пори, і як це зробити, на своїй сторінці в Instagram написала косметолог Анастасія Овчиннікова.

– Будь-яка дівчина хоче звузити пори, зробити шкіру більш гладкою. Особливо власниці жирної шкіри, у яких пори за своєю природою ширші. Розмір пор можна регулювати правильним домашнім доглядом, процедурами у косметологічному кабінеті та іншими факторами, які впливають на стан шкіри, – каже Анастасія Овчиннікова.

Чому розширюються пори?

За словами косметолога, коли сальні залози, які виробляють шкірний жир, що зволожує шкіру, починають виробляти зайвий себум, він розширює сально-волосяний протік. Через це пори стають ширшими.

Причини:

  • скупчення жиру, забруднень і відмерлих клітин у залозах;
  • втрата пружності шкіри, зневоднення;
  • спадковість;
  • проблеми з гормональним фоном;
  • стреси;
  • неправильне харчування;
  • засоби догляду, які не підходять типу шкіри.
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Як звузити пори?

Анастасія Овчиннікова озвучила поради, які допоможуть позбутися від проблеми розширених пор.

Рекомендації:

  • правильно очищати і доглядати за шкірою;
  • робити пілінги, шліфування у косметолога;
  • регулярно зволожувати шкіру;
  • використовувати у догляді себорегулятивні засоби та з SPF-захистом від сонця;
  • прибрати з раціону випічку, солодощі, гостре і жирне;
  • перевірити гормональний фон.

Джерело: kosmo.nastia

Теги
Краса , Поради , поради лікаря
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