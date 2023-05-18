Як прибрати синці під очима – рекомендації косметолога

Синці під очима – неприємне явище для будь-кого. Вони негативно впливають на зовнішність, надаючи людині втомленого вигляду, додаючи віку. Крім того, вони можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям.

Разом із косметологом Анастасією Овчинніковою Факти ICTV з’ясували причини появи синців під очима та дізналися, як їх прибрати.

Причини

– Причиною синців під очима може бути тонка шкіра, крізь яку просвічуються судини, пігментація або ж ламкі судини. Також у людини може бути генетична схильність, – пояснює Анастасія Овчиннікова.

Нерідко це означає, що є проблеми зі здоров’ям.

– Якщо є проблема з нирками, тоді ми спостерігаємо набряклість у зоні навколо очей. Людина повинна проконсультуватися з вузькопрофільним фахівцем, щоб з’ясувати її причину, – додає косметолог.

Як прибрати синці під очима

Вирішення цієї проблеми залежить від причини, яка її спровокувала, і зовсім не залежить від віку.

Найпоширеніші способи усунення

Косметика

– Можна застосовувати косметику з пептидами, які стимулюють синтез колагену, підвищують щільність шкіри. Також деякі із них містять судинопротектори, які захищають стінки судин, покращують мікроциркуляцію, зменшують венозні застої та в’язкість крові, – коментує фахівець.

Якщо є пігментні плями – потрібні препарати, які освітлюють шкіру, додає вона.

Ін’єкційні методи

Крім того, для боротьби з синцями під очима використовуються ін’єкційні препарати, які поліпшують мікроциркуляцію.

– У їхньому складі також є пептиди, що стимулюють утворення нового колагену. Цим ми ущільнюємо та оновлюємо шкіру, – наголошує косметолог.

Контурна пластика

Також можна робити уколи гіалуроновою кислотою. Таким чином заповнюється нососльозова борозна, і синці за її допомогою просто перекриваються.

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Лікування причини

Якщо ж синці під очима спричинили проблеми зі здоров’ям, то потрібно їх своєчасно вирішувати.

Як зазначає Анастасія Овчиннікова, уколами можна досягти швидкого ефекту – за два-три місяці. Креми ж дадуть результат, якщо використовувати їх протягом більш тривалого часу і регулярно.

– Я вважаю, що боротися із цим можна за показаннями. Я за те, щоб починати із менш інвазивних процедур, адже у шкіри є свої ресурси для оновлення, – каже косметолог.

Синці під очима – неприємне явище, яке найчастіше залишається з людиною на все життя, його не можна усунути раз і назавжди. Тому потрібен постійний догляд і увага до цієї проблеми.