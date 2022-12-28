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Краса

Маска під очі від зморшок у домашніх умовах: рецепти

28 Грудня 2022, 13:28
Анна Голішевська Редакторка сайту
Маска
Джерело: Instagram

Яскраві патчі, призначені для розгладження шкіри навколо очей, можна знайти будь-де. Їх продають в магазинах із косметикою, салонах краси, супермаркетах і навіть у маленьких магазинчиках.

Однак цей чудо-засіб можна зробити і вдома. Рецепти масок під очі від зморшок, які можна зробити в домашніх умовах –  читайте в матеріалі.

Маска під очі від зморшок у домашніх умовах: рецепти

Косметолог Василина Синявська стверджує, що одна із найефективніших масок для зони під очима – з алое. Вона добре підходить для денного догляду, адже містить у своєму складі 18 амінокислот, які сприяють швидкому виробленню колагену і сполучної тканини, глибоко зволожує шкіру обличчя, добре усуває набряки та темні кола навколо очей.

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Маска під очі від зморшок з алое

  1. Розріжте ватний диск навпіл. Після цього змочіть його в охолоджений гель алое. Гель із листка потрібно витягнути за допомогою ложки і поставити у холодильник на 10-15 хв перед використанням.
  2. Покладіть змочені в алое ватні диски під очі на 15-20 хв. Використовувати таку маску краще щодня зранку.

Маска під очі від зморшок з оливковою олією

Візьміть 2 ст. л. оливкової олії, 1 ч. л. меду, 1 ст. л. житнього борошна і дотримуйтесь покрокової інструкції.

  1. Масло підігрійте, додайте мед і поступово вмішайте борошно.
  2. Отриману суміш нанесіть на шкіру під очима за допомогою двох половинок ватного диску (змочіть їх у розчині).
  3. Потримайте саморобні патчі під очима протягом 15-25 хвилин.

Маска під очі від зморшок з вітаміном Е

Така маска – одна із найпростіших та найкорисніших для шкіри під очима. Для цього просто змішайте одну частину 5% токоферолу з 5 частинами оливкової олії.

Нанесіть під очі на 15-20 хвилин, а потім витріть за допомогою сухої серветки.

Така маска добре підходить для щоденного використання.

Маска з меду від зморшок та мішків під очима

Така маска добре висвітлює шкіру під очима. Рецепт дуже простий: мед потрібно змішати з огірковим соком або м’якоттю огірка і накласти цю суміш на шкіру на 20-30 хвилин.

Якщо таку маску попередньо охолодити, то вона стане чудовим помічником в боротьбі з “втомою” очей.

Маска з бананом і вершками

Маска на основі банану та вершків –  ніжна і легка за текстурою. Для її приготування краще взяти блендер або міксер, щоб як слід перемішати між собою всі компоненти.

  • Подрібніть половину банана.
  • Додайте 2 ч. л. меду і 1 ст. л. вершків;
  • У суміш влийте 6 крапель олії рожевого дерева або лимона;
  • Нанесіть та тримайте на обличчі 20 хвилин.
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