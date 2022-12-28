Яркие патчи, предназначенные для разглаживания кожи вокруг глаз, можно найти где угодно. Их продают в магазинах с косметикой, салонах красоты, супермаркетах и даже в маленьких магазинчиках.

Однако это чудо-средство можно сделать и дома. Рецепты масок под глаза от морщин, которые можно сделать в домашних условиях – читайте в материале.

Маска под глаза от морщин в домашних условиях: рецепты

Косметолог Василина Синявская утверждает, что одна из самых эффективных масок для зоны под глазами – из алоэ. Она хорошо подходит для дневного ухода, поскольку содержит 18 аминокислот, которые способствуют быстрой выработке коллагена и соединительной ткани, глубоко увлажняет кожу лица, хорошо устраняет отеки и темные круги вокруг глаз.

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Маска под глаза от морщин из алоэ

Разрежьте ватный диск пополам. После этого смочите его в охлажденный гель из алоэ. Гель из листа нужно вытащить с помощью ложки и поставить в холодильник на 10–15 мин перед использованием. Положите смоченные в алоэ ватные диски под глаза на 15-20 мин. Такую маску лучше использовать на ежедневной основе утром.

Маска под глаза от морщин с оливковым маслом

Возьмите 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. меда, 1 ст. л. ржаной муки и следуйте пошаговой инструкции.

Масло подогрейте, добавьте мед и постепенно вмешивайте муку. Полученную смесь нанесите на кожу под глазами с помощью двух половинок ватного диска (смочите в растворе). Подержите самодельные патчи под очами в течение 15-25 минут.

Маска под глаза от морщин с витамином Е

Такая маска – одна из самых простых и полезных для кожи под глазами. Для этого просто смешайте одну часть 5% токоферола с 5 частями оливкового масла.

Нанесите под глаза на 15-20 минут, а затем удалите с помощью сухой салфетки.

Такая маска хорошо подходит для повседневного использования.

Маска из меда от морщин и мешков под глазами

Такая маска хорошо освежает кожу под глазами. Рецепт очень простой: мед нужно смешать с огуречным соком или мякотью огурца и наложить эту смесь на кожу на 20-30 минут.

Если такую маску предварительно охладить, то она станет отличным помощником в борьбе с “усталостью” глаз.

Маска с бананом и сливками

Маска на основе банана и сливок – нежная и легкая по текстуре. Для ее приготовления лучше взять блендер или миксер, чтобы хорошенько перемешать между собой все компоненты.