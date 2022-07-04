Крахмал полезный продукт не только на кухне. Из этого ингредиента можно приготовить действенную, а главное бюджетную маску для волос.
Крахмал богат на калий, фосфор, кальций и натрий, поэтому он придает волосам упругость, объем и гладкость.
Также крахмальные маски дают волосам эффект ботокса.
Как приготовить маску с крахмалом для волос — читайте в материале Фактов ICTV.
Рецепт маски с крахмалом для волос
Итак, для приготовления маски вам понадобится:
- крахмал — две ст. л.;
- стакан холодной воды;
- бальзам для волос — две ст. л.
Растворите крахмал в холодной воде — у вас не должно остаться комочков. Теперь перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь.
Вам нужно постоянно помешивать жидкость, пока масса не начнет густеть. Смесь должна иметь консистенцию густого киселя. Теперь снимайте будущую маску с огня и дайте ей остыть.
Далее добавьте бальзам для волос. По консистенции это должно быть похоже на обычную, магазинную маску.
Получившуюся крахмальную маску нанесите на волосы, отступив 5 см от корней. Наденьте шапочку для душа и укутайте волосы полотенцем. Ваши пряди должны быть в тепле.
Маску стоит продержать 30-40 мин, а затем смыть теплой водой.