Крахмал полезный продукт не только на кухне. Из этого ингредиента можно приготовить действенную, а главное бюджетную маску для волос.

Крахмал богат на калий, фосфор, кальций и натрий, поэтому он придает волосам упругость, объем и гладкость.

Также крахмальные маски дают волосам эффект ботокса.

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Как приготовить маску с крахмалом для волос — читайте в материале Фактов ICTV.

Рецепт маски с крахмалом для волос

Итак, для приготовления маски вам понадобится:

крахмал — две ст. л.;

— две ст. л.; стакан холодной воды ;

; бальзам для волос — две ст. л.

Растворите крахмал в холодной воде — у вас не должно остаться комочков. Теперь перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь.

Вам нужно постоянно помешивать жидкость, пока масса не начнет густеть. Смесь должна иметь консистенцию густого киселя. Теперь снимайте будущую маску с огня и дайте ей остыть.

Далее добавьте бальзам для волос. По консистенции это должно быть похоже на обычную, магазинную маску.

Получившуюся крахмальную маску нанесите на волосы, отступив 5 см от корней. Наденьте шапочку для душа и укутайте волосы полотенцем. Ваши пряди должны быть в тепле.

Маску стоит продержать 30-40 мин, а затем смыть теплой водой.