Крохмаль корисний продукт не лише на кухні. З цього інгредієнта можна приготувати дієву, а головне бюджетну маску для волосся.

Крохмаль багатий на калій, фосфор, кальцій та натрій, тому він додає волоссю пружність, об’єм та гладкість.

Також крохмалеві маски дають волоссю ефект ботоксу.

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Як приготувати маску з крохмалем для волосся – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт маски з крохмалем для волосся

Отож, для приготування маски вам знадобиться:

крохмаль – дві ст. л.;

– дві ст. л.; склянка холодної води ;

; бальзам для волосся 0- дві ст. л.

Розчиніть крохмаль у холодній воді – у вас не має залишитися грудочок. Тепер перелийте суміш у каструлю та поставте на невеликий вогонь.

Вам потрібно постійно помішувати рідину, допоки маса не почне густіти. Суміш повинна мати консистенцію густого кисіля. Тепер знімайте майбутню маску з вогню та дайте їй охолонути.

Далі додайте бальзам для волосся. За консистенцією це має бути схоже на звичайну, магазинну маску.

Одержану крохмалеву маску нанесіть на волосся, відступивши 5 см від коренів. Одягніть шапочку для душа та закутайте волосся рушником. Ваші пасма повинні бути в теплі.

Маску варто протримати 30-40 хв, а потім змити теплою водою.