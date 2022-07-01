Як приготувати яєчну маску для волосся – рецепти

Аби поліпшити стан свого волосся використовуйте дієву та просту у приготуванні яєчну маску. Вона вважається найефективнішою.
Як приготувати маску для волосся з яйцями – читайте в нашому матеріалі.
Яєчна маска з медом та цибулею
Така маска підійде для жирного та нормального волосся. Вона усуває жирність, зволожує, відновлює пошкодження, надає блиск та пом’якшує волосся.
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- Розтопіть мед на водяній бані.
- Змішайте яєчні жовтки (білок не потрібен) з теплим медом.
- Додайте мілко нарізаної цибулі.
- Нанесіть суміш на корені, а залишки розподіліть по довжині.
- Надягніть шапочку для душу та намотайте рушник.
- Залиште маску на годину.
- Змийте теплою водою, не використовуючи шампунь.
Класична яєчно-медова маска
Вона покращують структуру волосся, усуває посічені кінчики, зволожує, надають волоссю блиск, стимулюють ріст. Волосся має здоровий вигляд, стає м’яким та шовковистим.
- Дві столові ложки меду з’єднайте з одним яйцем – перемішайте до однорідності.
- Отриману суміш нанесіть на волосся від коренів до кінчиків і залишити на 40-60 хв.
- Змийте теплою водою.
Використовувати шампунь при змиванні не обов’язково, адже яйце має очищувальні властивості. До речі, для такої маски можна використовувати не ціле яйце, а лише жовток.