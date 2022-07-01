Як приготувати яєчну маску для волосся – рецепти

Аби поліпшити стан свого волосся використовуйте дієву та просту у приготуванні яєчну маску. Вона вважається найефективнішою.

Як приготувати маску для волосся з яйцями – читайте в нашому матеріалі.

Яєчна маска з медом та цибулею

Така маска підійде для жирного та нормального волосся. Вона усуває жирність, зволожує, відновлює пошкодження, надає блиск та пом’якшує волосся.

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Розтопіть мед на водяній бані. Змішайте яєчні жовтки (білок не потрібен) з теплим медом. Додайте мілко нарізаної цибулі. Нанесіть суміш на корені, а залишки розподіліть по довжині. Надягніть шапочку для душу та намотайте рушник. Залиште маску на годину. Змийте теплою водою, не використовуючи шампунь.

Класична яєчно-медова маска

Вона покращують структуру волосся, усуває посічені кінчики, зволожує, надають волоссю блиск, стимулюють ріст. Волосся має здоровий вигляд, стає м’яким та шовковистим.

Дві столові ложки меду з’єднайте з одним яйцем – перемішайте до однорідності. Отриману суміш нанесіть на волосся від коренів до кінчиків і залишити на 40-60 хв. Змийте теплою водою.

Використовувати шампунь при змиванні не обов’язково, адже яйце має очищувальні властивості. До речі, для такої маски можна використовувати не ціле яйце, а лише жовток.