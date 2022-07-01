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Красота

Как приготовить яичную маску для волос — рецепты

1 июля 2022, 20:12
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить яичную маску для волос — рецепты
Источник: Depositphotos

Чтобы улучшить состояние своих волос используйте действенную и простую в приготовлении яичную маску. Она считается самой эффективной.

Как приготовить маску для волос с яйцами — читайте в нашем материале.

Яичная маска с медом и луком

Такая маска подойдет для жирных и нормальных волос. Она устраняет жирность, увлажняет, восстанавливает повреждения, придает блеск и смягчает волосы.

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  1. Растопите мед на водяной бане.
  2. Смешайте яичные желтки (белок не нужен) с теплым медом.
  3. Добавьте мелко нарезанный лук.
  4. Нанесите смесь на корни, а остатки распределите по длине.
  5. Наденьте шапочку для душа и намотайте полотенце.
  6. Оставьте маску на час.
  7. Смойте теплой водой, не используя шампунь.

Классическая яично-медовая маска

Она улучшают структуру волос, устраняет секущиеся кончики, увлажняет, придают волосам блеск, стимулируют рост. Волосы имеют здоровый вид, становятся мягкими и шелковистыми.

  1. Две столовые ложки меда соедините с одним яйцом — перемешайте до однородности.
  2. Полученную смесь нанесите на волосы от корней до кончиков и оставить на 40-60 мин.
  3. Смойте теплой водой.

Использовать шампунь при смывании не обязательно, ведь яйцо имеет очищающие свойства. Кстати, для такой маски можно использовать не целое яйцо, а лишь желток.

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Теги
волосся Красота Яйце
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