Как приготовить яичную маску для волос — рецепты

Чтобы улучшить состояние своих волос используйте действенную и простую в приготовлении яичную маску. Она считается самой эффективной.

Как приготовить маску для волос с яйцами — читайте в нашем материале.

Яичная маска с медом и луком

Такая маска подойдет для жирных и нормальных волос. Она устраняет жирность, увлажняет, восстанавливает повреждения, придает блеск и смягчает волосы.

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Растопите мед на водяной бане. Смешайте яичные желтки (белок не нужен) с теплым медом. Добавьте мелко нарезанный лук. Нанесите смесь на корни, а остатки распределите по длине. Наденьте шапочку для душа и намотайте полотенце. Оставьте маску на час. Смойте теплой водой, не используя шампунь.

Классическая яично-медовая маска

Она улучшают структуру волос, устраняет секущиеся кончики, увлажняет, придают волосам блеск, стимулируют рост. Волосы имеют здоровый вид, становятся мягкими и шелковистыми.

Две столовые ложки меда соедините с одним яйцом — перемешайте до однородности. Полученную смесь нанесите на волосы от корней до кончиков и оставить на 40-60 мин. Смойте теплой водой.

Использовать шампунь при смывании не обязательно, ведь яйцо имеет очищающие свойства. Кстати, для такой маски можно использовать не целое яйцо, а лишь желток.