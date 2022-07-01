Как приготовить яичную маску для волос — рецепты

Чтобы улучшить состояние своих волос используйте действенную и простую в приготовлении яичную маску. Она считается самой эффективной.
Как приготовить маску для волос с яйцами — читайте в нашем материале.
Яичная маска с медом и луком
Такая маска подойдет для жирных и нормальных волос. Она устраняет жирность, увлажняет, восстанавливает повреждения, придает блеск и смягчает волосы.
Сейчас смотрят
- Растопите мед на водяной бане.
- Смешайте яичные желтки (белок не нужен) с теплым медом.
- Добавьте мелко нарезанный лук.
- Нанесите смесь на корни, а остатки распределите по длине.
- Наденьте шапочку для душа и намотайте полотенце.
- Оставьте маску на час.
- Смойте теплой водой, не используя шампунь.
Классическая яично-медовая маска
Она улучшают структуру волос, устраняет секущиеся кончики, увлажняет, придают волосам блеск, стимулируют рост. Волосы имеют здоровый вид, становятся мягкими и шелковистыми.
- Две столовые ложки меда соедините с одним яйцом — перемешайте до однородности.
- Полученную смесь нанесите на волосы от корней до кончиков и оставить на 40-60 мин.
- Смойте теплой водой.
Использовать шампунь при смывании не обязательно, ведь яйцо имеет очищающие свойства. Кстати, для такой маски можно использовать не целое яйцо, а лишь желток.