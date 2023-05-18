Как убрать синяки под глазами — рекомендации косметолога

Синяки под глазами — неприятное явление для любого человека. Они негативно влияют на внешность, делая лицо уставшим, прибавляя возраст. Кроме того, они могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Вместе с косметологом Анастасией Овчинниковой Факты ICTV выяснили причины появления синяков под глазами и как их убрать.
Причины
— Причиной синяков под глазами может быть тонкая кожа, сквозь которую просвечивают сосуды, пигментация или же ломкие сосуды. Также у человека может быть генетическая предрасположенность, — объясняет Анастасия Овчинникова.
Нередко это означает, что существуют проблемы со здоровьем.
— Если есть проблема с почками, тогда мы наблюдаем отечность в зоне вокруг глаз. Человек должен проконсультироваться с узкопрофильным специалистом, чтобы выяснить ее причину, — добавляет косметолог.
Как убрать синяки под глазами
Решение этой проблемы зависит от причины, которая ее спровоцировала, и совсем не зависит от возраста.
Самые распространенные способы устранения
- Косметика
— Можно применять косметику с пептидами, которые стимулируют синтез коллагена, повышают плотность кожи. Также некоторые из них содержат сосудопротекторы, которые защищают стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, уменьшают венозные застои и вязкость крови, — комментирует специалист.
Если есть пигментные пятна — нужны препараты, которые осветляют кожу, добавляет она.
- Инъекционные методы
Кроме того, для борьбы с синяками под глазами используются инъекционные препараты, которые улучшают микроциркуляцию.
— В их составе также есть пептиды, которые стимулируют образование нового коллагена. Тем самым мы уплотняем и обновляем кожу, — подчеркивает косметолог.
- Контурная пластика
Также можно делать уколы гиалуроновой кислоты. Таким образом заполняется носослезная борозда, и синяки с ее помощью просто перекрываются.
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- Лечение причины
Если же синяки под глазами вызвали проблемы со здоровьем, то нужно их своевременно решать.
Как отмечает Анастасия Овчинникова, уколами можно добиться быстрого эффекта — за два-три месяца. Кремы же дадут результат, если использовать их более длительно и регулярно.
— Я считаю, что бороться с этим можно по показаниям. Я за то, чтобы начинать с менее инвазивных процедур, ведь у кожи есть свои ресурсы для обновления, — говорит косметолог.
Синяки под глазами — неприятное явление, которое зачастую остается с человеком на всю жизнь, его нельзя устранить раз и навсегда. Поэтому нужен постоянный уход и внимание к этой проблеме.
— Нередко человеку нужно регулировать питание, заниматься спортом, делать лимфодренажный массаж всего тела, — подводит итог специалист.