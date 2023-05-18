Как убрать синяки под глазами — рекомендации косметолога

Синяки под глазами — неприятное явление для любого человека. Они негативно влияют на внешность, делая лицо уставшим, прибавляя возраст. Кроме того, они могут сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Вместе с косметологом Анастасией Овчинниковой Факты ICTV выяснили причины появления синяков под глазами и как их убрать.

Причины

— Причиной синяков под глазами может быть тонкая кожа, сквозь которую просвечивают сосуды, пигментация или же ломкие сосуды. Также у человека может быть генетическая предрасположенность, — объясняет Анастасия Овчинникова.

Нередко это означает, что существуют проблемы со здоровьем.

— Если есть проблема с почками, тогда мы наблюдаем отечность в зоне вокруг глаз. Человек должен проконсультироваться с узкопрофильным специалистом, чтобы выяснить ее причину, — добавляет косметолог.

Как убрать синяки под глазами

Решение этой проблемы зависит от причины, которая ее спровоцировала, и совсем не зависит от возраста.

Самые распространенные способы устранения

Косметика

— Можно применять косметику с пептидами, которые стимулируют синтез коллагена, повышают плотность кожи. Также некоторые из них содержат сосудопротекторы, которые защищают стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, уменьшают венозные застои и вязкость крови, — комментирует специалист.

Если есть пигментные пятна — нужны препараты, которые осветляют кожу, добавляет она.

Инъекционные методы

Кроме того, для борьбы с синяками под глазами используются инъекционные препараты, которые улучшают микроциркуляцию.

— В их составе также есть пептиды, которые стимулируют образование нового коллагена. Тем самым мы уплотняем и обновляем кожу, — подчеркивает косметолог.

Контурная пластика

Также можно делать уколы гиалуроновой кислоты. Таким образом заполняется носослезная борозда, и синяки с ее помощью просто перекрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КОСМЕТОЛОГ Киев????Домашний уход (@kosmo.nastia)

Лечение причины

Если же синяки под глазами вызвали проблемы со здоровьем, то нужно их своевременно решать.

Как отмечает Анастасия Овчинникова, уколами можно добиться быстрого эффекта — за два-три месяца. Кремы же дадут результат, если использовать их более длительно и регулярно.

— Я считаю, что бороться с этим можно по показаниям. Я за то, чтобы начинать с менее инвазивных процедур, ведь у кожи есть свои ресурсы для обновления, — говорит косметолог.

Синяки под глазами — неприятное явление, которое зачастую остается с человеком на всю жизнь, его нельзя устранить раз и навсегда. Поэтому нужен постоянный уход и внимание к этой проблеме.