Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Красота

Уход, питание и процедуры: как сузить поры на лице

24 сентября, 18:54 Людмила Грубнік
кожа
Источник: Pixabay

Расширенные поры на лице — проблема, с которой борются многие девушки и женщины. Они используют различные косметические средства и обращаются к специалистам.

Можно ли сузить поры, и как это сделать, на своей странице в Instagram написала косметолог Анастасия Овчинникова.

— Любая девушка хочет сузить поры, сделать кожу более гладкой. Особенно обладательницы жирной кожи, у которых поры по природе своей шире. Размер пор можно регулировать правильным домашним уходом, процедурами в косметологическом кабинете и другими факторами, которые влияют на состояние кожи, — говорит Анастасия Овчинникова.

Почему расширяются поры?

По словам косметолога, когда сальные железы, которые вырабатывают кожный жир, увлажняющий кожу, начинают производить излишний себум, он расширяет сально-волосяной проток. В связи с этим поры становятся шире.

Причины:

  • скопление жира, загрязнений и омертвевших клеток в железах;
  • потеря упругости кожи, обезвоживание;
  • наследственность;
  • проблемы с гормональным фоном;
  • стрессы;
  • неправильное питание;
  • неподходящие типу кожи средства ухода.
Читайте также:

Как убрать синяки под глазами — рекомендации косметолога

Как сузить поры?

Анастасия Овчинникова озвучила советы, которые помогут избавиться от проблемы расширенных пор.

Рекомендации:

  • правильно очищать и ухаживать за кожей;
  • делать пилинги, шлифовки у косметолога;
  • регулярно увлажнять кожу;
  • использовать в уходе себорегулирующие средства и с SPF-защитой от солнца;
  • исключить из рациона выпечку, сладости, острое и жирное;
  • проверить гормональный фон.

Источник: kosmo.nastia

Теги
Красота , Советы , поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка