Расширенные поры на лице — проблема, с которой борются многие девушки и женщины. Они используют различные косметические средства и обращаются к специалистам.
Можно ли сузить поры, и как это сделать, на своей странице в Instagram написала косметолог Анастасия Овчинникова.
— Любая девушка хочет сузить поры, сделать кожу более гладкой. Особенно обладательницы жирной кожи, у которых поры по природе своей шире. Размер пор можно регулировать правильным домашним уходом, процедурами в косметологическом кабинете и другими факторами, которые влияют на состояние кожи, — говорит Анастасия Овчинникова.
Почему расширяются поры?
По словам косметолога, когда сальные железы, которые вырабатывают кожный жир, увлажняющий кожу, начинают производить излишний себум, он расширяет сально-волосяной проток. В связи с этим поры становятся шире.
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Причины:
- скопление жира, загрязнений и омертвевших клеток в железах;
- потеря упругости кожи, обезвоживание;
- наследственность;
- проблемы с гормональным фоном;
- стрессы;
- неправильное питание;
- неподходящие типу кожи средства ухода.
Как сузить поры?
Анастасия Овчинникова озвучила советы, которые помогут избавиться от проблемы расширенных пор.
Рекомендации:
- правильно очищать и ухаживать за кожей;
- делать пилинги, шлифовки у косметолога;
- регулярно увлажнять кожу;
- использовать в уходе себорегулирующие средства и с SPF-защитой от солнца;
- исключить из рациона выпечку, сладости, острое и жирное;
- проверить гормональный фон.
Источник: kosmo.nastia