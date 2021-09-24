Расширенные поры на лице — проблема, с которой борются многие девушки и женщины. Они используют различные косметические средства и обращаются к специалистам.

Можно ли сузить поры, и как это сделать, на своей странице в Instagram написала косметолог Анастасия Овчинникова.

— Любая девушка хочет сузить поры, сделать кожу более гладкой. Особенно обладательницы жирной кожи, у которых поры по природе своей шире. Размер пор можно регулировать правильным домашним уходом, процедурами в косметологическом кабинете и другими факторами, которые влияют на состояние кожи, — говорит Анастасия Овчинникова.

Почему расширяются поры?

По словам косметолога, когда сальные железы, которые вырабатывают кожный жир, увлажняющий кожу, начинают производить излишний себум, он расширяет сально-волосяной проток. В связи с этим поры становятся шире.

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Причины:

скопление жира, загрязнений и омертвевших клеток в железах;

потеря упругости кожи, обезвоживание;

наследственность;

проблемы с гормональным фоном;

стрессы;

неправильное питание;

неподходящие типу кожи средства ухода.

Как сузить поры?

Анастасия Овчинникова озвучила советы, которые помогут избавиться от проблемы расширенных пор.

Рекомендации:

правильно очищать и ухаживать за кожей;

делать пилинги, шлифовки у косметолога;

регулярно увлажнять кожу;

использовать в уходе себорегулирующие средства и с SPF-защитой от солнца;

исключить из рациона выпечку, сладости, острое и жирное;

проверить гормональный фон.

Источник: kosmo.nastia