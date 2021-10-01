Недавно супермодель 1990-х Линда Евангелиста заявила, что ее фигура навсегда осталась деформированной из-за криолиполиза — косметологической процедуры по удалению жира.

Звезда утверждает: это серьезно повлияло на ее жизнь, погрузило в депрессию, ведь даже две другие болезненные корректирующие операции не помогли восстановить организм.

Косметолог Анна Машковская рассказала Фактам ICTV, что такое криолиполиз, как действует процедура и чем она опасна для здоровья.

Что такое криолиполиз

Криотерапия — методика применения холода в лечебно-профилактических целях, которая является одним из основных методов физиотерапии.

По словам косметолога, контролируемые низкие перепады температуры повышают иммунитет, продлевают молодость организма и снимают напряжение нервной системы.

Все большую популярность на сегодня приобретает методика коррекции фигуры, в основе действия которой — низкая температура, а именно криолиполиз.

Как действует процедура

— Это методика охлаждения подкожно-жировой клетчатки с помощью специального физиотерапевтического аппарата с последующим ее разрушением, — поясняет Машковская.

Специальная насадка захватывает жировую складку на теле и создает вакуум. Далее в течение установленного времени на жировые клетки локально воздействуют низкой температурой. Все показатели должны устанавливаться индивидуально, согласно протоколу производителя и особенностей организма, которые отслеживает специалист на мониторе на протяжении процедуры.

Под действием холода происходит разрушение жировой прослойки, а именно процесс кристаллизации, переход жира из жидкого состояния в твердое, с последующим физиологическим выведением продуктов распада из организма.

— Поскольку кожа и сосуды устойчивы к перепадам температуры и обладают способностью восстанавливаться терморегуляцией, влияние происходит целенаправленно только на жировые клетки, которые, в свою очередь, такой возможности не имеют, — добавила специалист.

Особенности проведения процедуры

Косметолог утверждает, что процедура не травмирует и не повреждает целостность кожного покрова. Она не требует наркоза. Для нее характерны ощущения холода и покалываний первые 10 минут (ощущения и время варьируются в зависимости от индивидуальной чувствительности).

В среднем рекомендовано 3-5 процедур (зависит от зоны и жирового слоя) с интервалом 3-4 недели. Возможен небольшой отек в зоне проведения в течение 1-3 дней, для снятия стоит делать лимфодренажные процедуры.

Показания и противопоказания

Показания: чрезмерное отложение жира, коррекция фигуры, устранение второго подбородка.

Противопоказания: кардиостимулятор, аллергия на холод, беременность, лактация, онкология, повреждение кожного покрова, общее недомогание, заболевания печени и почек.

Преимущества криолиполиза

— Определенное количество жировых клеток у нас заложено с самого рождения. В течение жизни они лишь увеличиваются и уменьшаются в объемные — это процесс набора и потери веса, — говорит косметолог.

Криолиполиз способен уничтожить жировую клетку, которая, при соблюдении постпроцедурных рекомендаций, уже не будет способствовать повторному набору веса. Процедура может действовать локально, а именно в том случае, когда человек не хочет худеть, а лишь подкорректировать недостатки.

Также к преимуществам относится всесезонность, быстрая результативность и отсутствие интенсивного и длительного реабилитационного периода (поскольку это физиотерапевтическая альтернатива хирургической липосакции).

Чем криолиполиз опасен для здоровья

Опасной процедура может быть только во время неправильного осмотра и сбора анамнеза.

Также, если пациент не придерживается постпроцедурных рекомендаций, то эффект от процедуры не пролонгируется. Не сможет произойти качественное и быстрое восстановление организма после манипуляций.

Большую роль играет квалификация специалиста. Необходимо, чтобы процедуру проводили правильно, с соблюдением технического обеспечения аппаратуры, ее оригинальности и сертификации.

Неправильное проведение процедуры приведет к отсутствию результатов. Аппараты сомнительного качества могут навредить организму: нанести травму или же спровоцировать некроз ткани в месте проведения.