Сейчас существует огромное количество рекомендаций по похудению — в одних сокращают количество потребляемой пищи, в других делают упор на физические нагрузки, в третьих — считают калории.

Но в то же время существует немало непроверенной информации.

Популярные мифы о похудении

Все ли калории одинаковы?

Существует ошибочное мнение, что все калории для организма одинаковы. По сути, да, организм превращает всю полученную еду в энергию — из мяса, тортов, овощей и каш. Однако не все источники одинаковые.

Калории, полученные из белков, уменьшают чувство голода и позволяют дольше оставаться сытым, тогда как торты и сладости лишь усиливают желание есть.

Поправляются ли от тортов и белого хлеба?

В основе любого похудения — дефицит калорий. Человек должен получать меньше энергии, чем он тратит. Тогда организм будет использовать свои запасы. Поэтому поправляются не от тортов, а от количества съеденных продуктов.

То есть торт, калорийность которого не выходит за пределы суточной нормы, не будет способствовать набору веса. Однако здесь есть другая опасность — рафинированные углеводы усиливают чувство голода, и существует риск, что человек сорвется и переест, говорится в исследовании.

Жир в рационе делает человека толстым?

То же самое касается и жиров в рационе. Продукты, которые содержат их, очень калорийны. Злоупотребление ими приводит к набору лишнего веса. Однако нельзя исключать их из рациона. Ведь жиры нужны для нормальной работы организма.

Нужно черпать их из жирной морской рыбы, авокадо, орехов и семян. И следить за общей калорийностью этих продуктов — она не должна выходить за пределы суточной нормы.

Источник: PubMed.gov, Healthline