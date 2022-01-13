Диета после праздников: как начать правильно питаться

После зимних праздников нужно возвращаться к правильному питанию.

Доктор натуропатии Майкл Мюррей озвучил рекомендации, которые помогут сделать рацион здоровым.

По его словам, следует убрать из него продукты, содержащие сахар, белую муку. Они повышают риск развития диабета II типа и ожирения.

Эти продукты следует заменить овощами и фруктами. Здоровому человеку нужно ежедневно употреблять по меньшей мере пять порций овощей и две фруктов (порция — один стакан сырых овощей или фруктов или половина стакана вареных).

Также следует ограничить потребление мяса, в частности красного, ведь оно провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Нужно выбирать нежирные сорта и есть не больше 110 г мяса в день.

Специалист советует потреблять продукты, богатые мононенасыщенными жирами из орехов, семян, авокадо и оливкового масла. Также в рационе должны быть богатые Омега-3 жирные сорта рыбы и семена льна.

Чрезвычайно важно, придерживаясь правильного питания, ограничить потребление соли. Значительное количество соли у некоторых людей повышает артериальное давление и риск заболевания раком.

Источник: DoctorMurray.com