В мире становится популярной тема здорового питания как для взрослых, так и для детей. В школьных столовых меняют меню, а дома родители тоже изымают из семейного рациона все вредное.

В чем соль

Одно из условий правильного питания – уменьшение потребления соли, которая даже взрослому организму причиняет вред. Представляете, что она делает с детским?

Именно поэтому в новом школьном меню в Украине снизили нормы соли вдвое и до минимума уменьшили количество сахара в блюдах для школьников.

Новым школьным меню занимается шеф-реформатор Евгений Клопотенко. В своем Instagram он с нутрициологом, советником UNICEF по вопросам питания Анастасией Голобородько рассказал, почему соль и сахар изымают из школьных обедов.

В разных продуктах много соли, и детским почкам тяжело из-за этого работать, поэтому нужно установить безопасную норму.

— Во многих продуктах мы можем не видеть соль, но это не значит, что ее там нет. Надо внимательно читать состав продукта, ведь даже в сладких десертах есть соль, — предупреждает нутрициолог.

Анастасия отмечает, что соль может привести к сердечно-сосудистым болезням. Уже есть данные, что атеросклероз и проблемы с давлением — это заболевание не пожилых людей, а молодых. Даже подростки, питающиеся неправильно, могут иметь симптомы этих заболеваний.

Именно поэтому и нужно контролировать количество соли в пище.

Несладкая жизнь возможна

Но не только употребление соли нужно минимизировать в рационе ребенка, и сахара тоже. Исследования свидетельствуют, что если ребенок будет ежедневно употреблять по 100 г сахара, то уже через год его здоровье ухудшится.

Может возникнуть ожирение, да и болезни, передаваемые генетически, могут раньше сказаться.

Поэтому Анастасия Голобородько советует прислушаться к советам ученых, которые определили безопасные нормы употребления соли и сахара.

Совершенно отказываться от соленого и сладкого не стоит, уверяет нутрициолог. Ведь пресную пищу ребенок есть не будет. Даже если она самая полезная.

Уменьшать количество соли и сахара нужно постепенно. Тогда привыкание к здоровым продуктам пройдет безболезненно.

К примеру, вместо двух ложек соли в суп добавляйте только одну, а в чай кладите ​​меньше сахара. Впоследствии полезная привычка закрепится, и ребенок сам начнет отказываться от слишком сладких напитков или вкусностей.