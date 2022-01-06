У світі стає популярною тема здорового харчування як для дорослих, так і для дітей. У шкільних їдальнях змінюють меню, а вдома батьки теж вилучають із сімейного раціону все шкідливе.

У чому сіль

Одна з умов правильного харчування – зменшення споживання солі, яка навіть на дорослий організм діє шкідливо. Уявляєте, що вона робить з дитячим?

Саме тому у новому шкільному меню в Україні зменшили норми солі удвічі та до мінімуму знизили кількість цукру в стравах для школярів.

Новим шкільним меню опікується шеф-реформатор Євген Клопотенко. У своєму Instagram він з нутриціологинею, радницею UNICEF з питань харчування Анастасією Голобородько розповів, чому сіль та цукор вилучають зі шкільних обідів.

У різних продуктах багато солі, і дитячим ниркам важко через це працювати, тому потрібно встановити безпечну норму.

— У багатьох продуктах ми можемо не бачити сіль, але це не значить, що її там нема. Треба уважно читати склад продукту, адже навіть у солодких десертах є сіль, — зауважує нутриціологиня.

Анастасія попереджає, що сіль може призвести ще й до серцево-судинних хвороб. Уже є дані, що атеросклероз та проблеми з тиском — це вже захворювання не літніх людей, а молодих. Навіть підлітки, що харчуються неправильно, можуть мати симптоми цих хвороб.

Саме через це й потрібно контролювати кількість солі в їжі.

Несолодке життя можливе

Та не тільки вживання солі треба мінімізувати в раціоні дитини, а й цукор. Дослідження свідчать, що якщо дитина щодня вживатиме по 100 г цукру, то вже за рік її здоров’я погіршиться.

Може виникнути ожиріння, та й хвороби, що передаються генетично, можуть раніше датися взнаки.

Тому Анастасія Голобородько вважає за доцільне дослухатися до порад науковців, які визначили безпечні норми вживання солі та цукру.

Зовсім відмовлятися від солоного та солодкого не варто, запевняє нутриціологиня. Адже прісну їжу дитина їсти не буде. Навіть якщо вона найкорисніша.

Зменшувати кількість солі та цукру потрібно поступово. Тоді звикання до здорових продуктів пройде безболісно.

Наприклад, замість двох ложок солі у суп почніть додавати лише одну, а в чай менше кладіть цукру. Згодом корисна звичка закріпиться, і дитина сама почне відмовлятися від занадто солодких напоїв або смаколиків.