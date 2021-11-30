Биодобавки, суперфуды и витамины… Коронавирус просто сорвал рынок этих продуктов, которые люди начали бесконтрольно скупать и употреблять чуть ли не горстями. Факты ICTV решили разобраться вместе со специалистами, как все же употреблять витамины, в каких количествах и последовательности.

Витамины и различные биодобавки для Татьяны Павловой уже стали полноценной частью рациона. Принимает их женщина едва ли не всю жизнь. Базовыми являются витамин С, D, магний и кальций. Употребление препаратов днепрянка сочетает с правильным питанием.

— Я в обязательном порядке ем овощи, фрукты, орехи, мед. Одно другому не мешает, в наоборот стимулирует организм и помогает ему лучше работать, — делится опытом Татьяна.

Мнения врачей относительно употребления витаминов и биодобавок разнятся. Так называемые биологически активные добавки или диетические пищевые добавки в Украине не являются лекарственным средством. Исключение — медицинские витамины, которые назначает врач в основном внутримышечно, то есть инъекцией. Однако для здорового человека, уверяют специалисты, хватит просто правильно настроить рацион.

— Если половину вашего дневного рациона составляют овощи и фрукты, если в течение недели вы их комбинируете, то это полностью компенсирует потребность организма в микроэлементах. В таком случае вам не нужны БАДы, — уверена специалист поведенческих факторов риска Центра общественного здоровья МОЗ Украины Наталья Усенко.

Определить же, нужны ли вам дополнительные витамины, можно сдав анализы. После чего следует с результатами прийти к врачу, который индивидуально подберет нужные вещества и их дозировки.

Диетологи утверждают: универсального рецепта нет. Поэтому самостоятельно скупать все витамины в аптеках категорически не рекомендуют. Тем более разнообразные биодобавки, которые позиционируют как панацею против всех болезней.

— Сегодня любой может у себя в гараже производить диетические добавки. Закупить заготовки для капсул в интернете, намешать туда мела или чего угодно и напечатать красивые этикетки с надписью типа: это вам поможет от всех болезней, — рассказывает врач-диетолог Оксана Палладина.

При этом масштабы производства биодобавок в мире впечатляют. В 2016 году их оценивали в более $130 млрд. Прогнозируют, что в 2022 году объем увеличится почти вдвое.

Поэтому появляются и новые бренды, которые производят одни и те же витамины, но по цене, которая может отличаться в десятки раз. И это при одинаковом эффекте для организма. Так что переплачивать или нет — выбор за вами.

Также медики отмечают: передозировка витаминами не менее опасна, чем их дефицит.

Например, превышение нормы витамина С может привести к болезни почек. Перестарались с йодом — это почувствует щитовидная железа. А бесконтрольное употребление кальция не только укрепит ваши кости, но и может повлечь мочекаменную болезнь.

В Минздраве тем временем уже планируют на законодательном уровне бороться с распространением биодобавок как лекарственных веществ. В частности, готовят законопроект о запрете продажи этих препаратов в аптеках Украины.