Біодобавки, суперфуди та вітаміни… Коронавірус просто зірвав ринок цих продуктів, які люди почали безконтрольно скуповувати і вживати жменями. Поради і дивовижні рецепти лунають на кожному кроці. Факти ICTV вирішили порадитися з фахівцями, як все ж таки вживати вітаміни, в яких кількостях і послідовності.

Вітаміни та різноманітні біодобавки для Тетяни Павлової вже стали повноцінною частиною раціону. Приймає їх жінка чи не все життя. Базовими є вітаміни С, D, магній та кальцій. Вживання препаратів дніпрянка поєднує з правильним харчуванням.

– Я в обов’язковому порядку вживаю овочі, фрукти, горіхи, мед. Та одне іншому не заважає, а навпаки стимулює організм і допомагає йому краще працювати, – ділиться досвідом Тетяна.

Думки лікарів стосовно вживання вітамінів та біодобавок різняться. Так звані біологічно активні добавки або дієтичні харчові добавки в Україні не є лікарським засобом. Виняток – медичні вітаміни, які призначає лікар в основному внутрішньом’язово, тобто ін’єкцією. Однак для здорової людини, запевняють фахівці, вистачить просто правильно налаштувати раціон.

– Якщо половину вашого денного раціону складають овочі та фрукти, якщо протягом тижня ви їх комбінуєте, то це повністю компенсує потребу організму в мікроелементах. У такому випадку вам не потрібні БАДи, – впевнена фахівчиня поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталя Усенко.

Визначити ж, чи потрібні вам додаткові вітаміни, можна, якщо здати аналізи. Після чого із результатами слід прийти до лікаря, який індивідуально підбере потрібні речовини та їх дозування.

Дієтологи стверджують – універсального рецепту немає. Тому самостійно скуповувати всі вітаміни в аптеках категорично не рекомендують. Тим більше різноманітні біодобавки, які позиціонують як панацею проти всіх хвороб.

– Сьогодні будь-хто може у себе в гаражі виробляти дієтичні добавки. Закупити заготовки для капсул десь в інтернеті, намішати туди крейди або будь-чого і надрукувати красиві етикетки з написом типу: це вам допоможе від усіх хвороб, – розповідає лікарка-дієтологиня Оксана Палладіна.

При цьому масштаби виробництва біодобавок у світі вражають. У 2016 році їх оцінювали в понад $130 млрд. Прогнозують, що в 2022 році обсяг збільшиться майже вдвічі.

Тож з’являються і нові бренди, які виробляють одні й ті самі вітаміни, але за ціною, яка може відрізнятися в десятки разів. І це – при однаковому ефекті для організму. Тож переплачувати або ні – вибір за вами.

Також медики наголошують: передозування вітамінами не менш небезпечне, ніж їхній дефіцит.

Наприклад, перевищення норми вітаміну С може призвести до хвороби нирок. Перестаралися з йодом – це відчує щитоподібна залоза. А безконтрольне вживання кальцію не тільки зміцнить ваші кістки, а й може спричинити сечокам’яну хворобу.

У МОЗ тим часом уже планують на законодавчому рівні боротися із розповсюдженням біодобавок як лікарських речовин. Зокрема, готують законопроект щодо заборони продажу цих препаратів в аптеках України.