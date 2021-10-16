Детокс – процедури, якими різноманітні “спеціалісти” з харчування та оздоровлення часто доповнюють свої програми схуднення, чистки організму, судин та інших окремих органів.

Чи можна насправді почистити організм, і чи є докази, що ці чудодійні процедури принесуть користь та забезпечать заявлений ефект, розповідає лікар-гастроентеролог, дієтолог, к.м.н. Олег Швець.

– Насправді більшість з детокс-інтервенцій не були належним чином досліджені, – пояснює Олег Швець. – Є й питання щодо їхньої ефективності.

За словами лікаря, вони можуть бути ризикованими і навіть завдати шкоди здоров’ю.

Існує багато детокс-дієт. Одні ґрунтуються на голодуванні, інші – на вживанні води. Деякі дозволяють їсти тільки фрукти та овочі.

Зазвичай це жорсткі дієти із низькокалорійним харчуванням. Розраховані вони на короткий термін, тому не можуть дати бажаного ефекту: залишитися стрункими назавжди.

Такі дієти тягнуть за собою купу побічних ефектів: головний біль, слабкість, роздратування, зниження рівня цукру в крові, м’язові болі, втому, запаморочення та нудоту.

Небезпечними є також процедури з очищення товстої кишки та вживання будь-яких допоміжних засобів: пігулок, трав, порошків.

Зазвичай у таких детокс-програмах відсутнє фізичне навантаження, без якого будь-який метод схуднення малоефективний.

Подібні деткос-дієти допоможуть швидко скинути декілька кілограмів, але вони повернуться, ще й примножаться, як тільки дієта завершиться.

– А різні інтенсивні втручання з метою почистити печінку, судини чи кишківник реально небезпечні, – застерігає Олег Швець.

До того ж детокс-дієти протипоказані людям з деякими захворюваннями.

– Немає жодного наукового дослідження, яке б показало, що таке харчування знижує артеріальний тиск, рівень холестерину або позитивно впливає на серце, – зауважує лікар. – Для людей з діабетом воно ризиковане.

Обмеження в їжі може призвести до небезпечного зниження цукру в крові, коли ви приймаєте ліки від діабету.

Якщо хочете перейти на здорове харчування, спробуйте зосередитися на овочах, фруктах, цільнозернових продуктах та нежирному білку.

Обмежте або виключіть оброблені продукти, що містять багато солі, жиру та цукру.

Таке харчування підходить для людей із високим рівнем холестерину, діабетом, хворобами серця та дає довготривалі результати.

Потрібно розуміти, що ми худнемо, якщо харчуємося збалансовано. Якщо рухаємося протягом дня. Якщо не маємо хронічних захворювань, що сприяють набору ваги.