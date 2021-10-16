Детокс – процедуры, которыми различные “специалисты” по питанию и оздоровлению часто дополняют свои программы похудения, чистки организма, сосудов и других органов.

Можно ли на самом деле почистить организм, и есть ли доказательства, что эти чудодейственные процедуры принесут пользу и обеспечат заявленный эффект, рассказывает врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец.

-На самом деле большинство из детокс-интервенций не были должным образом исследованы, — объясняет Олег Швец. — Есть вопросы и к их эффективности.

По словам врача, они могут быть рискованными и даже нанести вред здоровью.

Существует много детокс-диет. Одни основываются на голодании, другие — на употреблении воды. Некоторые позволяют есть только фрукты и овощи.

Обычно это жесткие диеты с низкокалорийным питанием. Рассчитаны они на короткий срок, поэтому не могут дать желаемого эффекта: остаться стройными навсегда.

Такие диеты влекут за собой кучу побочных эффектов: головную боль, слабость, раздражение, снижение уровня сахара в крови, мышечные боли, усталость, головокружение и тошноту.

Опасными являются и процедуры по очистке толстой кишки и употребление любых вспомогательных средств: таблеток, трав, порошков.

Обычно в таких детокс-программах отсутствует физическая нагрузка, без которой любой метод похудения малоэффективен.

Подобные деткос-диеты помогут быстро сбросить несколько килограммов, но они вернутся, еще и приумножатся, как только диета закончится.

— А различные интенсивные вмешательства с целью почистить печень, сосуды или кишечник реально опасны, — предостерегает Олег Швец.

К тому же детокс-диеты противопоказаны людям с некоторыми заболеваниями.

— Нет ни одного научного исследования, которое бы показало, что такое питание снижает артериальное давление, уровень холестерина или положительно влияет на сердце, — отмечает врач. — Для людей с диабетом оно рискованное.

Ограничение в еде может привести к опасному снижению сахара в крови, когда вы принимаете лекарства от диабета.

Если хотите перейти на здоровое питание, попробуйте сосредоточиться на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах и нежирном белке.

Ограничьте или исключите обработанные продукты, содержащие много соли, жира и сахара.

Такое питание подходит для людей с высоким уровнем холестерина, диабетом, болезнями сердца и дает долговременные результаты.

Нужно понимать, что мы худеем, если питаемся сбалансированно. Если двигаемся в течение дня. Если нет хронических заболеваний, способствующих набору веса.