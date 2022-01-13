Дієта після свят: як почати правильно харчуватися

Після зимових свят потрібно повертатися до правильного харчування.

Доктор натуропатії Майкл Мюррей озвучив рекомендації, які допоможуть зробити раціон здоровішим.

За його словами, варто прибрати з нього продукти, які містять цукор, біле борошно. Вони підвищують ризик розвитку діабету ІІ типу та ожиріння.

Ці продукти варто замінити овочами та фруктами. Здоровій людині треба щодня вживати щонайменше п’ять порцій овочів та дві фруктів (порція – одна склянка сирих овочів чи фруктів або половина склянки варених).

Також варто обмежити споживання м’яса, зокрема червоного, адже воно провокує серцево-судинні захворювання. Треба обирати нежирні сорти та їсти не більше 110 г м’яса на день.

Фахівець радить споживати продукти, багаті мононенасиченими жирами із горіхів, насіння, авокадо та оливкової олії. Також у раціоні мають бути багаті на Омега-3 жирні сорти риби та насіння льону.

Надзвичайно важливо, дотримуючись правильного харчування, обмежити споживання солі. Значна кількість солі у деяких людей підвищує артеріальний тиск та ризик захворювання на рак.

Джерело: DoctorMurray.com