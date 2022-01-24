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Как вычислить индекс массы тела и правильно худеть – рекомендации

24 января 2022, 17:33
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как вычислить индекс массы тела и правильно худеть – рекомендации
Источник: Depositphotos

Избыточный вес не только влияет на внешний вид человека, но и увеличивает риск развития ряда заболеваний, среди них — рак, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет II типа.

В Центре общественного здоровья рассказали, как вычислить индекс массы тела (ИМТ), что поможет определить, есть ли проблемы с весом. А также озвучили рекомендации по понижению массы тела.

Есть простая формула, которая поможет определить показатель ИМТ, для этого следует сравнить соотношение веса (кг) и роста в квадрате (м). Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора.

Если же выяснилось, что есть проблемы с лишним весом, надо работать над этим.

Рекомендации:

  • ограничить количество обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры в рационе;
  • отказаться от сладких калорийных напитков;
  • уменьшить размер порций, увеличить количество растительных продуктов – овощей, фруктов, бобовых;
  • заниматься физической активностью – примерно 45-60 минут в день;
  • ежедневно завтракать;
  • высыпаться – спать не менее восьми часов в день;
  • измерять свой вес и размеры.
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Если не удалось похудеть, нужно обратиться к специалисту, сначала к семейному врачу.

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Советы , Похудение
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