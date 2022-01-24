Как вычислить индекс массы тела и правильно худеть – рекомендации

Избыточный вес не только влияет на внешний вид человека, но и увеличивает риск развития ряда заболеваний, среди них — рак, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет II типа.
В Центре общественного здоровья рассказали, как вычислить индекс массы тела (ИМТ), что поможет определить, есть ли проблемы с весом. А также озвучили рекомендации по понижению массы тела.
Есть простая формула, которая поможет определить показатель ИМТ, для этого следует сравнить соотношение веса (кг) и роста в квадрате (м). Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора.
Если же выяснилось, что есть проблемы с лишним весом, надо работать над этим.
Рекомендации:
- ограничить количество обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры в рационе;
- отказаться от сладких калорийных напитков;
- уменьшить размер порций, увеличить количество растительных продуктов – овощей, фруктов, бобовых;
- заниматься физической активностью – примерно 45-60 минут в день;
- ежедневно завтракать;
- высыпаться – спать не менее восьми часов в день;
- измерять свой вес и размеры.
Читайте также:Пора худеть! Лучшие диеты на 2022 год
Если не удалось похудеть, нужно обратиться к специалисту, сначала к семейному врачу.