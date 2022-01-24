Как вычислить индекс массы тела и правильно худеть – рекомендации

Избыточный вес не только влияет на внешний вид человека, но и увеличивает риск развития ряда заболеваний, среди них — рак, сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет II типа.

В Центре общественного здоровья рассказали, как вычислить индекс массы тела (ИМТ), что поможет определить, есть ли проблемы с весом. А также озвучили рекомендации по понижению массы тела.

Есть простая формула, которая поможет определить показатель ИМТ, для этого следует сравнить соотношение веса (кг) и роста в квадрате (м). Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора.

Если же выяснилось, что есть проблемы с лишним весом, надо работать над этим.

Рекомендации:

ограничить количество обработанных продуктов, содержащих соль, сахар, жиры в рационе;

отказаться от сладких калорийных напитков;

уменьшить размер порций, увеличить количество растительных продуктов – овощей, фруктов, бобовых;

заниматься физической активностью – примерно 45-60 минут в день;

ежедневно завтракать;

высыпаться – спать не менее восьми часов в день;

измерять свой вес и размеры.

Если не удалось похудеть, нужно обратиться к специалисту, сначала к семейному врачу.