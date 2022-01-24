Из года в год диеты и правильное питание становятся все более популярными. Особенно это актуально во время карантина, когда люди мало двигаются и набирают лишние килограммы.

После новогодних праздников пора возвращаться в нормальный режим и питаться правильно. Но чтобы похудение проходило легче и не стало стрессом для организма, нужно подобрать правильную диету.

Эксперты назвали рационы для снижения веса, которые действительно работают.

Средиземноморская диета

Диета, основа которой рацион людей, живущих на побережье Средиземного моря. Они регулярно едят оливковое масло, орехи, овощи, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты.

Придерживаясь ее, можно скинуть лишние килограммы. Также такое питание снижает риск развития сердечных заболеваний и улучшает когнитивные функции мозга.

Флекситарианская диета

Она сочетает в себе концепцию соблюдения вегетарианской диеты с включением умеренного количества продуктов животного происхождения. Рекомендуется употреблять растительные белки и минимизировать молочные продукты в рационе. Основа — бобовые, зерновые, фрукты и овощи.

Также эта диета предполагает, что люди ограничивают количество сахара и обработанных продуктов с низкой питательной ценностью. Придерживаясь ее, можно потерять лишний вес, но при этом не голодать.

Диета Mayo Clinic

Ее цель — выработка здоровых привычек в питании. Например, во врем первой двухнедельной фазы человек ломает пять привычек (есть во время просмотра телевизора, заказывать в ресторанах еду, которая не соответствует плану питания).

В то же время формируются другие привычки — обязательно завтракать, есть много овощей и фруктов.

Основа рациона — овощи и фрукты, сложные углеводы, яйца и нежирное мясо. Минимальное потребление сладостей.

Придерживаясь ее, также можно привести себя в форму.

Источник: Eat This Not That