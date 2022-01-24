З року в рік дієти та правильне харчування стають дедалі популярнішими. Особливо це актуально під час карантину, коли люди мало рухаються та набирають зайві кілограми.

Після новорічних свят настав час повертатися до нормального режиму і харчуватися правильно. А щоб схуднення проходило легше і не було стресом для організму, необхідно підібрати правильну дієту.

Експерти назвали раціони для зниження ваги, які справді працюють.

Середземноморська дієта

Дієта, основа якої раціон людей, що живуть на узбережжі Середземного моря. Вони регулярно їдять оливкову олію, горіхи, овочі, цільнозернові продукти, рибу та морепродукти.

Дотримуючись її, можна скинути зайві кілограми. Також таке харчування знижує ризик розвитку серцевих захворювань та покращує когнітивні функції мозку.

Флекситаріанська дієта

Вона поєднує у собі концепцію дотримання вегетаріанської дієти із додаванням помірної кількості продуктів тваринного походження. Рекомендується вживати рослинні білки та мінімізувати молочні продукти в раціоні. Основа – бобові, зернові, фрукти та овочі.

Також ця дієта передбачає, що люди обмежують кількість цукру та оброблених продуктів із низькою поживною цінністю. Дотримуючись її, можна втратити зайву вагу, але водночас не голодувати.

Дієта Mayo Clinic

Її мета – вироблення здорових звичок у харчуванні. Наприклад, під час першої двотижневої фази людина ламає п’ять звичок (їсти під час перегляду телевізора, замовляти у ресторанах їжу, яка виходить за межі плану харчування).

Водночас формуються інші звички – обов’язково снідати, їсти багато овочів та фруктів.

Основа раціону – овочі та фрукти, складні вуглеводи, яйця та нежирне м’ясо. Мінімізується споживання солодощів.

Дотримуючись її, також можна привести себе у форму.

Джерело: Eat This Not That