У холодну пору року наша шкіра зазнає неймовірного стресу, особливо шкіра рук. Вітер і мороз її пересушують, через це вона стає дуже чутливою і більш вразливою.

Взимку шкіра на руках починає лущитися, пече, болить і навіть тріскається. Це викликає дискомфорт. Із такою проблемою стикаються не лише жінки, а й чоловіки та навіть діти. Що робити, якщо на морозі тріскається шкіра на руках, Фактам ICTV розповіла лікарка-дерматолог Леся Минько.

Чому від морозу тріскається шкіра на руках

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Шкіра – це наш захисний бар’єр, один із найбільших органів, вона дуже чутлива. Адже у ній мільйони закінчень нервової та судинної систем.

Різкі перепади температур взимку, низький рівень вологості у приміщенні, вітер та навіть часте миття рук впливає на наш ліпідний шар.

А ще – на стані нашої шкіри відображається дефіцит вітамінів та мікроелементів. Руки, як і обличчя, увесь час відкриті, піддаються інсоляції та дії різних хімічних і фізичних факторів. Усе це впливає на бар’єрну функцію шкіри. Ми втрачаємо цей ліпідний шар. Шкіра не готова себе захистити і просто механічно пошкоджується. У когось є ще й генетична схильність до подразнень шкіри: вона стає сухою, червоніє та тріскається.

Як захистити руки взимку

Найперше – це елементарний фізичний захист. На руки одягайте рукавички, вони захистять їх від морозу та вітру. У таку погоду треба одягати шапку і шарфик. Мають бути закриті вуха і зона носа-рота.

Використовуйте емоленти і колд-креми, які перешкоджають випаровуванню вологи зі шкіри та оберігають її від агресивного впливу вітру й морозу.

Такі креми взимку варто наносити не тільки на шкіру рук та кистей. А й на обличчя, губи, ніздрі, всюди, де є перехідна зона, рекомендовано наносити захисні креми з високою кількістю ліпідів.

Обов’язково треба зміцнювати шкіру зсередини. Допоможуть це зробити вітаміни й мікроелементи. Особливо такі незамінні як вітамін D, омега-3, вітамін Е, вітамін А і мікроелементи – мідь, молібден, цинк, купрум, селен.

До того ж, варто зігріватися теплими напоями, але ж безалкогольними. Більше пити води. Насправді, питний режим важливий не тільки влітку, а й взимку. Просто у холодну пору року ці напої мають бути вітамінними. Це морси, настої, відвари трав, узвар із сухофруктів. Або ж просто тепла кип’ячена вода з імбирем, до якої можна додати ложечку меду.

Як доглядати за руками взимку

Крем наносити на руки треба перед кожним виходом на вулицю, приблизно за 10-15 хв. Щоб він міг адаптуватися під шкіру, стабілізуватися. Якщо жирний крем спричиняє якісь неприємні відчуття, руки можна промокнути серветкою.

Дермацевтичні креми, які маємо на ринку, від будь-якого виробника, усі стабілізовані під наш організм, під нашу шкіру. І дають хороший результат. Деякі з них не змиваються навіть після багаторазового миття рук. Вони створюють на шкірі непомітну і не відчутну ліпідну захисну оболонку.

Такі креми мають функцію ізолянту і борються з тріщинами. У будь-якому випадку, якщо ми маємо пошкодження шкіри, руйнується епідерміс.

Ураження шкіри залежать від кожного організму, від імунітету. У когось з’являються червоні крапочки на шкірі, може бути судинна реакція з набряками. Буває, що людина приходить з холоду і шкіра вкривається тріщинами.

Взимку усю роботу по дому варто робити у спеціальних рукавичках, щоб захистити шкіру рук.

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Зволожити шкіру на руках допоможуть спеціальні ванночки. Їх можна робити через день, по 10 хв. У теплу воду достатньо додати кілька крапель олії авокадо та лаванди, мигдальної або з виноградних кісточок.

Як лікувати тріщини на руках

Якщо тріщини на руках не лікувати, вони можуть перетворитися на глибокі рани. Тоді по допомогу варто звернутися до дерматолога. Він допоможе відновити шкіру на руках та захистити її.

Яким буде це лікування, залежить від організму людини. У когось тріщини навіть за ніч затягуються. Якщо є імунодефіцитні стани або скомпоновані з якоюсь хронічною патологією, наприклад, цукровий діабет, то звичайно, такі важче лікуються.

Коли є виражена запальна реакція, обов’язково додають якийсь лікувальний крем, а не тільки дермацевтичний. І симптоматично знімають запалення шкіри або біль.

Доглядати за шкірою рук треба постійно, а не лише тоді, коли є проблеми.