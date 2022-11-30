Брак того чи іншого вітаміну в організмі людини негативно впливає на її самопочуття. І вітамін D – не виняток. Це надзвичайно важлива сполука, нестача якої призводить до ряду хвороб.
Та чи можна самостійно діагностувати дефіцит вітаміну D і як поповнити його запаси? Про це Факти ICTV розпитали лікарку-терапевтку Анастасію Коваль.
– Варто почати, мабуть, з того, що у всьому світі уже декілька років новий тренд: перевірка вітаміну D. Та чи дійсно він такий важливий і необхідний? – одразу попереджає фахівчиня.
Щоб відповісти на це запитання, варто почати з визначення.
Що таке вітамін D і як проявляється його дефіцит?
Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який може бути представлений вітаміном D2 та D3.
Що значить жиророзчинний? А це значить, що для того, щоб він засвоївся, необхідний жир. Без жиру він пройде транзитом у нашому організмі.
І якби вітамін D випускався в таблетках – то потрібно було б його запивати олією, наприклад. Але, на щастя, фармацевтичні фірми подбали про це і виробляють вітамін D в капсулках, у яких вже є жир.
Дефіцит вітаміну D – поширена проблема. Професор Владислав Володимирович Поворознюк виявив, що 92% школярів та 81% дорослого населення України мають нестачу вітаміну D.
Насамперед слід звертати увагу на такі симптоми:
- слабкий імунітет;
- швидка втомлюваність;
- повільне загоювання ран;
- поганий настрій без причини;
- біль у спині й ломота в кістках;
- випадіння волосся.
– Та довіряти лише цим симптомам не варто, – застерігає лікарка. – Я б рекомендувала планово перевіряти рівень вітаміну D та з результатом обстеження звернутись до лікаря, який призначить профілактичну або лікувальну дозу. Або ж підтвердить те, що рівень вітаміну D є достатнім і нічого робити не треба.
Яку загрозу несе дефіцит вітаміну D
Необхідний він тому, що бере важливу участь у фосфорно-кальцієвому обміні в організмі. Саме тому діткам додатково призначають цей вітамін ледь не з народження, і якщо знехтувати цим призначенням – то велика ймовірність, що у дитинки розвинеться рахіт. Якщо ж буде серйозний дефіцит вітаміну D в дорослих – це ризик остеопорозу.
Крім того, вітамін D допомагає нам боротись із запальними та інфекційними процесами, виробляє в організмі природний антибіотик під назвою каталіцидин.
Важливу роль також вітамін D відіграє у репродуктивній системі як чоловіків, так і жінок, а також впливає на перебіг вагітності.
Доведено, що вітамін D має вплив на продукцію інсуліну нашою підшлунковою залозою, а також на чутливість тканин до інсуліну.
Дефіцит вітаміну D також загрожує розвитком таких хвороб:
- Раку, особливо молочних залоз і простати.
- Цукрового діабету.
- Гіпертонії та серцево-судинних захворювань.
- Патологій щитовидної залози.
- Депресії та інших психічних розладів.
Де ж шукати вітамін D
Побутує думка, що вітамін D можна отримати з сонечка.
– Проте дослідження кажуть, що чим гостріший кут падіння сонячного проміння на шкіру – тим менше і гірше засвоюється вітамін D. З цього висновок, що варто приймати сонячні ванни о 12 дня, коли кут падіння на шкіру прямий, – пояснює Анастасія Коваль.
Але ж ми знаємо про те, що це несе ризики опіків шкіри та розвитку раку шкіри. Тому такий варіант явно принесе більше шкоди, ніж користі.
Вітамін D2 найпростіше отримати з рослинної їжі, хліба, дріжджів.
Якщо ж вашому організму бракує вітаміну D3, то варто вживати більше:
- яєць;
- вершкового масла;
- печінки тріски;
- жирних сортів риби;
- молочних продуктів та ін.
Звичайно, харчування – важливе, але якщо організм відчуває гостру нестачу вітаміну D, то тут без прийому спеціальних препаратів не обійтися.
– Але не потрібно одразу бігти в аптеку і купувати харчові добавки. Лікування вам повинен призначити лікар. І то лише – після обстеження і отримання результатів аналізів, – каже терапевтка.
Не потрібно пити вітамін D просто для профілактики. Адже передозування цим компонентом може викликати такі неприємні симптоми, як нудота, блювання, біль, порушення роботи нирок, печінки і т.д.