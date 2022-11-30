Брак того чи іншого вітаміну в організмі людини негативно впливає на її самопочуття. І вітамін D – не виняток. Це надзвичайно важлива сполука, нестача якої призводить до ряду хвороб.

Та чи можна самостійно діагностувати дефіцит вітаміну D і як поповнити його запаси? Про це Факти ICTV розпитали лікарку-терапевтку Анастасію Коваль.

– Варто почати, мабуть, з того, що у всьому світі уже декілька років новий тренд: перевірка вітаміну D. Та чи дійсно він такий важливий і необхідний? – одразу попереджає фахівчиня.

Щоб відповісти на це запитання, варто почати з визначення.

Зараз дивляться

Що таке вітамін D і як проявляється його дефіцит?

Вітамін D – це жиророзчинний вітамін, який може бути представлений вітаміном D2 та D3.

Що значить жиророзчинний? А це значить, що для того, щоб він засвоївся, необхідний жир. Без жиру він пройде транзитом у нашому організмі.

І якби вітамін D випускався в таблетках – то потрібно було б його запивати олією, наприклад. Але, на щастя, фармацевтичні фірми подбали про це і виробляють вітамін D в капсулках, у яких вже є жир.

Дефіцит вітаміну D – поширена проблема. Професор Владислав Володимирович Поворознюк виявив, що 92% школярів та 81% дорослого населення України мають нестачу вітаміну D.

Насамперед слід звертати увагу на такі симптоми:

слабкий імунітет;

швидка втомлюваність;

повільне загоювання ран;

поганий настрій без причини;

біль у спині й ломота в кістках;

випадіння волосся.

– Та довіряти лише цим симптомам не варто, – застерігає лікарка. – Я б рекомендувала планово перевіряти рівень вітаміну D та з результатом обстеження звернутись до лікаря, який призначить профілактичну або лікувальну дозу. Або ж підтвердить те, що рівень вітаміну D є достатнім і нічого робити не треба.

Яку загрозу несе дефіцит вітаміну D

Необхідний він тому, що бере важливу участь у фосфорно-кальцієвому обміні в організмі. Саме тому діткам додатково призначають цей вітамін ледь не з народження, і якщо знехтувати цим призначенням – то велика ймовірність, що у дитинки розвинеться рахіт. Якщо ж буде серйозний дефіцит вітаміну D в дорослих – це ризик остеопорозу.

Крім того, вітамін D допомагає нам боротись із запальними та інфекційними процесами, виробляє в організмі природний антибіотик під назвою каталіцидин.

Важливу роль також вітамін D відіграє у репродуктивній системі як чоловіків, так і жінок, а також впливає на перебіг вагітності.

Доведено, що вітамін D має вплив на продукцію інсуліну нашою підшлунковою залозою, а також на чутливість тканин до інсуліну.

Дефіцит вітаміну D також загрожує розвитком таких хвороб:

Раку, особливо молочних залоз і простати. Цукрового діабету. Гіпертонії та серцево-судинних захворювань. Патологій щитовидної залози. Депресії та інших психічних розладів.

Де ж шукати вітамін D

Побутує думка, що вітамін D можна отримати з сонечка.

– Проте дослідження кажуть, що чим гостріший кут падіння сонячного проміння на шкіру – тим менше і гірше засвоюється вітамін D. З цього висновок, що варто приймати сонячні ванни о 12 дня, коли кут падіння на шкіру прямий, – пояснює Анастасія Коваль.

Але ж ми знаємо про те, що це несе ризики опіків шкіри та розвитку раку шкіри. Тому такий варіант явно принесе більше шкоди, ніж користі.

Вітамін D2 найпростіше отримати з рослинної їжі, хліба, дріжджів.

Якщо ж вашому організму бракує вітаміну D3, то варто вживати більше:

яєць;

вершкового масла;

печінки тріски;

жирних сортів риби;

молочних продуктів та ін.

Звичайно, харчування – важливе, але якщо організм відчуває гостру нестачу вітаміну D, то тут без прийому спеціальних препаратів не обійтися.

– Але не потрібно одразу бігти в аптеку і купувати харчові добавки. Лікування вам повинен призначити лікар. І то лише – після обстеження і отримання результатів аналізів, – каже терапевтка.

Не потрібно пити вітамін D просто для профілактики. Адже передозування цим компонентом може викликати такі неприємні симптоми, як нудота, блювання, біль, порушення роботи нирок, печінки і т.д.