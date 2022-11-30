Нехватка того или иного витамина в организме человека негативно влияет на его самочувствие. И витамин D – не исключение. Это очень важное соединение, недостаток которого приводит к ряду болезней.

Но можно ли самостоятельно диагностировать дефицит витамина D и как восполнить его запасы? Об этом Факты ICTV расспросили врача-терапевта Анастасию Коваль.

— Стоит начать, пожалуй, с того, что во всем мире уже несколько лет новый тренд: проверка витамина D. Но действительно ли он так важен и необходим? – сразу предупреждает специалист.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует начать с определения.

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Что такое витамин D и как проявляется его дефицит

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который может быть представлен витамином D2 и D3.

Что значит жирорастворимый? А это значит, что для того, чтобы он усвоился, необходимый жир. Без жира он пройдет транзитом в нашем организме.

И если бы витамин D выпускался в таблетках – нужно было бы его запивать маслом, например. Но, к счастью, фармацевтические фирмы позаботились об этом и производят витамин D в капсулах, в которых уже есть жир.

Дефицит витамина D – распространенная проблема. Профессор Владислав Владимирович Поворознюк обнаружил, что 92% школьников и 81% взрослого населения Украины имеют недостаток витамина D.

В первую очередь следует обращать внимание на следующие симптомы:

слабый иммунитет;

быстрая утомляемость;

медленное заживление ран;

плохое настроение без причины;

боль в спине и ломота в костях;

выпадение волос.

– Но доверять только этим симптомам не стоит, – предостерегает врач. — Я бы рекомендовала планово проверять уровень витамина D и с результатом обследования обратиться к врачу, который назначит профилактическую или лечебную дозу. Или же подтвердит то, что уровень витамина D достаточен и ничего делать не надо.

Какую угрозу несет дефицит витамина D

Необходим он потому, что он участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме. Именно поэтому деткам дополнительно назначают этот витамин чуть ли не с рождения, и если пренебречь этим назначением – то велика вероятность, что у ребенка разовьется рахит. Если же будет серьезный дефицит витамина D у взрослых – есть риск остеопороза.

Кроме того, витамин D помогает нам бороться с воспалительными и инфекционными процессами, производит в организме природный антибиотик под названием каталицидин.

Важную роль также витамин D играет в репродуктивной системе как мужчин, так и женщин, а также влияет на течение беременности.

Доказано, что витамин D оказывает влияние на продукцию инсулина нашей поджелудочной железой, а также на чувствительность тканей к инсулину.

Дефицит витамина D также чреват развитием таких болезней:

Рак, особенно молочных желез и простаты. Сахарный диабет. Гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Патология щитовидной железы. Депрессия и другие психические расстройства.

Где искать витамин D

Бытует мнение, что витамин D можно получить из солнышка.

— Однако исследования говорят, что чем острее угол падения солнечных лучей на кожу – тем меньше и хуже усваивается витамин D. Из этого вывод, что следует принимать солнечные ванны в 12 дня, когда угол падения на кожу прямой, — объясняет Анастасия Коваль.

Но ведь мы знаем о том, что это несет риски ожогов кожи и развития рака кожи. Поэтому такой вариант явно принесет больше вреда, чем пользы.

Витамин D2 проще всего получить из растительной пищи, хлеба, дрожжей.

Если же вашему организму не хватает витамина D3, то следует употреблять больше:

яиц;

сливочного масла;

печени трески;

жирных сортов рыбы;

молочных продуктов и т.д.

Конечно, питание – важно, но если организм испытывает острую нехватку витамина D, то здесь без приема специальных препаратов не обойтись.

– Но не нужно сразу бежать в аптеку и покупать пищевые добавки. Лечение вам должен назначить врач. И то только – после обследования и получения результатов анализов, – говорит терапевт.

Не нужно пить витамин D просто для профилактики. Ведь передозировка этим компонентом может вызвать такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, боль, нарушение работы почек, печени и т.д.