Британские ученые из Университета Рединга в ходе исследования обнаружили, что высокие дозы витамина B6, которые добровольцы принимали ежедневно в течение месяца, сделали их менее тревожными и подавленными.

По мнению, ученых, полученные результаты предоставляют ценные доказательства в поддержку использования витаминов для предотвращения или лечения расстройств настроения.

— Витамин B6 помогает организму вырабатывать специфический химический мессенджер, который подавляет импульсы тревожности в мозге, — отмечает ведущий автор Школы психологии и клинических языковых наук Университета Рединга Дэвид Филд.

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В ходе исследования более 300 участникам, молодым, здоровым людям, были случайным образом назначены либо добавки с витамином B6 или B12, примерно в 50 раз превышающие рекомендуемую суточную дозу, либо плацебо, которые они принимали по одной таблетке в день во время еды в течение месяца.

Исследование показало, что витамин B12 произвел небольшой эффект по сравнению с плацебо. А вот витамин B6 имел статистически достоверную разницу.

Это подтвердило гипотезу о том, что витамин B6 отвечает за снижение тревожности. Были обнаружены незначительные, но безвредные изменения зрительных функций, соответствующие контролируемым уровням мозговой активности.

— Многие продукты, в том числе тунец, нут и многие фрукты и овощи, содержат витамин B6. Однако высокие дозы, использованные в этом исследовании, предполагают, что добавки необходимы для положительного влияния на настроение, — отмечают ученые.

И предполагают, что витамин В6 можно использовать в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией для усиления ее эффекта.