Британські вчені з Університету Редінга в ході дослідження виявили, що високі дози вітаміну B6, які добровольці приймали щодня протягом місяця, зробили їх менш тривожними і пригніченими.

На думку вчених, отримані результати надають цінні докази на підтримку використання вітамінів для запобігання або лікування розладів настрою.

– Вітамін B6 допомагає організму виробляти специфічний хімічний месенджер, який пригнічує імпульси тривожності в мозку, – зазначає провідний автор школи психології та клінічних мовних наук Університету Редінга Девід Філд.

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У ході дослідження понад 300 учасникам, молодим, здоровим людям, були випадковим чином призначені або добавки з вітаміном B6 або B12, які приблизно в 50 разів перевищують рекомендовану добову дозу, або плацебо, які вони приймали по одній таблетці на день під час їжі протягом місяця.

Дослідження показало, що вітамін B12 мав невеликий ефект у порівнянні з плацебо. А ось вітамін B6 мав статистично достовірну різницю.

Це підтвердило гіпотезу про те, що вітамін B6 відповідає за зниження тривожності. Були виявлені незначні, але нешкідливі зміни зорових функцій, відповідні контрольованим рівням мозкової активності.

– Багато продуктів, у тому числі тунець, нут і багато фруктів і овочів, містять вітамін B6. Однак високі дози, використані в цьому дослідженні, припускають, що добавки необхідні для позитивного впливу на настрій, – відзначають вчені.

І припускають, що вітамін В6 можна використовувати в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією для посилення її ефекту.