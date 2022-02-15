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Симптоми ослабленого імунітету: які вітаміни і мікроелементи потрібні

15 Лютого 2022, 16:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
витамины
Джерело: Depositphotos

За якими симптомами можна визначити ослаблений імунітет? Які вітаміни і мікроелементи насамперед необхідні для підтримки захисних сил організму? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.

– Роль імунної системи для нашого здоров’я важко переоцінити. Тому що йдеться і про захист від небезпечних інфекцій, і про боротьбу зі стресами, і про ефективну працездатність, – зазначає лікар.

За її словами, якщо ми говоримо про попередження проблем з імунною системою, то в цьому випадку актуальний прийом вітамінних аптечних комплексів. Це важливо робити під час сезонних вірусних епідемій, після перенесеної хвороби або травми, при незбалансованому раціоні харчування, згубних звичках і малоактивному способі життя.

Інша справа, якщо людина відчуває певний дискомфорт, причиною якого може бути саме ослаблений імунітет.

Симптоми ослабленого імунітету:

  • швидко настає втома
  • труднощі з концентрацією уваги
  • часті висипання і подразнення на шкірі, фурункульоз, довго не загоюються ранки і подряпини
  • ламкість і сухість волосся, ламкість нігтів
  • проблеми з травленням
  • безпричинні набряки, блідість шкіри

Щойно ви відчули, що з вашим самопочуттям почалися якісь підозрілі негаразди, необхідно відразу ж звернутися по допомогу до сімейного лікаря, наполягає Людмила Сердюк.

Медик назвала важливі вітаміни і мікроелементи, які, швидше за все, пропише лікар, якщо зрозуміє, що у пацієнта проблеми саме з імункою.

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Вітаміни і мікроелементи для зміцнення імунної системи:

  • аскорбінова кислота (вітамін С)
  • токоферол (Вітамін Е)
  • вітаміни групи В
  • селен
  • марганець
  • залізо
  • мідь
  • цинк

Вітамінні комплекси, які може виписати лікар, бувають двох видів: загальнозміцнювальні, спрямовані на профілактику проблем з імунною системою, і спрямованої дії, тобто націлені на конкретні збої, наприклад, в роботі шлунково-кишкового тракту, органів дихання внаслідок ГРВІ.

Також Людмила Сердюк акцентувала увагу на засобах рослинного походження, які здатні м’яко і ефективно стимулювати імунну систему, як на загальному, так і на органному рівні.

Натуральні засоби зміцнення імунітету:

  • імбир
  • шипшина, смородина
  • гриби шиітаке
  • елеутерокок
  • ехінацея пурпурна

Як приймати вітаміни

За словами Людмили Сердюк, вітамінні комплекси для зміцнення імунної системи слід приймати курсами, тривалість яких краще узгодити з лікарем.

Таблетки приймаємо разом з їжею або після, запиваючи теплою водою.

Теги
Імунітет , поради лікаря
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