За якими симптомами можна визначити ослаблений імунітет? Які вітаміни і мікроелементи насамперед необхідні для підтримки захисних сил організму? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.

– Роль імунної системи для нашого здоров’я важко переоцінити. Тому що йдеться і про захист від небезпечних інфекцій, і про боротьбу зі стресами, і про ефективну працездатність, – зазначає лікар.

За її словами, якщо ми говоримо про попередження проблем з імунною системою, то в цьому випадку актуальний прийом вітамінних аптечних комплексів. Це важливо робити під час сезонних вірусних епідемій, після перенесеної хвороби або травми, при незбалансованому раціоні харчування, згубних звичках і малоактивному способі життя.

Інша справа, якщо людина відчуває певний дискомфорт, причиною якого може бути саме ослаблений імунітет.

Симптоми ослабленого імунітету:

швидко настає втома

труднощі з концентрацією уваги

часті висипання і подразнення на шкірі, фурункульоз, довго не загоюються ранки і подряпини

ламкість і сухість волосся, ламкість нігтів

проблеми з травленням

безпричинні набряки, блідість шкіри

Щойно ви відчули, що з вашим самопочуттям почалися якісь підозрілі негаразди, необхідно відразу ж звернутися по допомогу до сімейного лікаря, наполягає Людмила Сердюк.

Медик назвала важливі вітаміни і мікроелементи, які, швидше за все, пропише лікар, якщо зрозуміє, що у пацієнта проблеми саме з імункою.

Вітаміни і мікроелементи для зміцнення імунної системи:

аскорбінова кислота (вітамін С)

токоферол (Вітамін Е)

вітаміни групи В

селен

марганець

залізо

мідь

цинк

Вітамінні комплекси, які може виписати лікар, бувають двох видів: загальнозміцнювальні, спрямовані на профілактику проблем з імунною системою, і спрямованої дії, тобто націлені на конкретні збої, наприклад, в роботі шлунково-кишкового тракту, органів дихання внаслідок ГРВІ.

Також Людмила Сердюк акцентувала увагу на засобах рослинного походження, які здатні м’яко і ефективно стимулювати імунну систему, як на загальному, так і на органному рівні.

Натуральні засоби зміцнення імунітету:

імбир

шипшина, смородина

гриби шиітаке

елеутерокок

ехінацея пурпурна

Як приймати вітаміни

За словами Людмили Сердюк, вітамінні комплекси для зміцнення імунної системи слід приймати курсами, тривалість яких краще узгодити з лікарем.

Таблетки приймаємо разом з їжею або після, запиваючи теплою водою.