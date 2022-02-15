За якими симптомами можна визначити ослаблений імунітет? Які вітаміни і мікроелементи насамперед необхідні для підтримки захисних сил організму? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевт загальної практики, сімейний лікар Людмила Сердюк.
– Роль імунної системи для нашого здоров’я важко переоцінити. Тому що йдеться і про захист від небезпечних інфекцій, і про боротьбу зі стресами, і про ефективну працездатність, – зазначає лікар.
За її словами, якщо ми говоримо про попередження проблем з імунною системою, то в цьому випадку актуальний прийом вітамінних аптечних комплексів. Це важливо робити під час сезонних вірусних епідемій, після перенесеної хвороби або травми, при незбалансованому раціоні харчування, згубних звичках і малоактивному способі життя.
Інша справа, якщо людина відчуває певний дискомфорт, причиною якого може бути саме ослаблений імунітет.
Симптоми ослабленого імунітету:
- швидко настає втома
- труднощі з концентрацією уваги
- часті висипання і подразнення на шкірі, фурункульоз, довго не загоюються ранки і подряпини
- ламкість і сухість волосся, ламкість нігтів
- проблеми з травленням
- безпричинні набряки, блідість шкіри
Щойно ви відчули, що з вашим самопочуттям почалися якісь підозрілі негаразди, необхідно відразу ж звернутися по допомогу до сімейного лікаря, наполягає Людмила Сердюк.
Медик назвала важливі вітаміни і мікроелементи, які, швидше за все, пропише лікар, якщо зрозуміє, що у пацієнта проблеми саме з імункою.
Вітаміни і мікроелементи для зміцнення імунної системи:
- аскорбінова кислота (вітамін С)
- токоферол (Вітамін Е)
- вітаміни групи В
- селен
- марганець
- залізо
- мідь
- цинк
Вітамінні комплекси, які може виписати лікар, бувають двох видів: загальнозміцнювальні, спрямовані на профілактику проблем з імунною системою, і спрямованої дії, тобто націлені на конкретні збої, наприклад, в роботі шлунково-кишкового тракту, органів дихання внаслідок ГРВІ.
Також Людмила Сердюк акцентувала увагу на засобах рослинного походження, які здатні м’яко і ефективно стимулювати імунну систему, як на загальному, так і на органному рівні.
Натуральні засоби зміцнення імунітету:
- імбир
- шипшина, смородина
- гриби шиітаке
- елеутерокок
- ехінацея пурпурна
Як приймати вітаміни
За словами Людмили Сердюк, вітамінні комплекси для зміцнення імунної системи слід приймати курсами, тривалість яких краще узгодити з лікарем.
Таблетки приймаємо разом з їжею або після, запиваючи теплою водою.