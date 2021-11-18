Осінь порадувала нас відносно теплою погодою, але ж дощі не за горами, а там і зима невдовзі почнеться. А ще ми вже другий рік поспіль, крім сезонної застуди, маємо справу з SARS-CoV-2. Останній весь час мутує, намагаючись уникнути імунітету: природнього, постінфекційного та поставкцинального.

Допомогти імунітету вистояти, ми можемо за допомогою здорового харчування.

Лікар-дієтолог, к.м.н. Олег Швець радить звернути увагу на імуномодулюючий потенціал деяких продуктів:

Цитрусові: апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони. Вони – джерело вітаміну С. Навіть сам вигляд фруктів покращує настрій, а аромат дарує бадьорість.

Прянощі. Імбир допомагає протистояти шкідливими бактеріям, а також зменшує запалення. Часник містить кальцій, магній, знешкоджує бактерії та грибки. Женьшень збільшує кількість імуноглобулінів в організмі, що також знімає запалення.

Чорниця. Містить рекордну кількість антиоксидантів антоціанів, корисних вітамінів та мінералів.

Йогурт. Добре впливає на мікробіом кишківника, який має важливе значення для імунної системи. Важливо, щоб йогурт містив активні та живі бактерії. Добре, коли йогурт збагачений вітаміном D, якого так не вистачає восени та взимку. Обирайте йогурти без цукру та сумнівних добавок. Краще самим додати в продукт свіжі ягоди.

Горіхи: мигдаль, фісташки, волоські горіхи. Містять вітамін Е, який відновлює пошкоджені клітини та зменшує запалення.

Продукти, багаті на клітковину (харчові волокна): капуста, буряк, морква, огірки, помідори, шпинат. Зазвичай у раціоні ми не отримуємо достатньої кількості клітковини, а вона, між іншим, посилює противірусну імунну відповідь.

Сало. Цей культовий український продукт містить багато мононенасичених жирних кислот, які мають протизапальний ефект. Сало також постачає імуномодулюючі цинк і вітамін Е. А ще сало підвищує настрій українцям, що також сприяє протистоянню вірусам. Та цей ефект досі недостатньо вивчений.

Гарячі напої. Зелений чай, багатий на антиоксиданти та флавоноїди, які стимулюють продукцію імунних клітин.

Корисна і кава, якщо споживати її не більше, ніж два-три горнятки на день. Кава містить магній та антиоксидантні поліфеноли.