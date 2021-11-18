Осень порадовала нас относительно теплой погодой, но дожди не за горами, а там и зима вскоре начнется. А еще мы уже второй год подряд кроме сезонной простуды имеем дело с SARS-CoV-2. Последний все время мутирует, пытаясь избежать иммунитета: природного, постинфекционного и поствакцинального.

Помочь иммунитету выстоять, мы можем с помощью здорового питания.

Врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец советует обратить внимание на иммуномодулирующий потенциал некоторых продуктов:

Цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. Они – источник витамина С. Даже сам вид фруктов улучшает настроение, а аромат дарит бодрость.

Пряности. Имбирь помогает противостоять вредным бактериям, а также уменьшает воспаление. Чеснок содержит кальций, магний, обезвреживает бактерии и грибки. Женьшень увеличивает количество иммуноглобулинов в организме, что также снимает воспаление.

Черника. Содержит рекордное количество антиоксидантов антоцианов, полезных витаминов и минералов.

Йогурт. Позитивно влияет на микробиом кишечника, который имеет важное значение для иммунной системы. Важно, чтобы йогурт содержал активные и живые бактерии. Хорошо, когда йогурт обогащен витамином D, которого так не хватает осенью и зимой. Выбирайте йогурты без сахара и сомнительных добавок. Лучше самим добавить в продукт свежие ягоды.

Орехи: миндаль, фисташки, грецкие орехи. Содержат витамин Е, который восстанавливает поврежденные клетки и уменьшает воспаление.

Продукты, богатые клетчаткой (пищевые волокна): капуста, свекла, морковь, огурцы, помидоры, шпинат. Обычно в рационе мы не получаем достаточного количества клетчатки, а она усиливает противовирусный иммунный ответ.

Сало. Этот культовый украинский продукт содержит много мононенасыщенных жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное действие. Сало также снабжает иммуномодулирующим цинком и витамином Е. А еще сало повышает настроение украинцам, что также способствует противостоянию вирусам. Но этот эффект сала до сих пор недостаточно изучен.

Горячие напитки. Зеленый чай, богатый антиоксидантами и флавоноидами, которые стимулируют продукцию иммунных клеток.

Полезен и кофе, если потреблять его не больше, чем два-три чашки в день. Кофе содержит магний и антиоксидантные полифенолы.