По каким симптомам можно определить ослабленный иммунитет? Какие витамины и микроэлементы в первую очередь необходимы для поддержки защитных сил организма? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.
— Роль иммунной системы для нашего здоровья трудно переоценить. Потому что речь идет и о защите от опасных инфекций, и о борьбе со стрессами, и об эффективной работоспособности, — отмечает врач.
По ее словам, если мы говорим о предупреждении проблем с иммунной системой, то в данном случае актуален прием витаминных аптечных комплексов. Это важно делать во время сезонных вирусных эпидемий, после перенесенной болезни или травмы, при несбалансированном рационе питания, пагубных привычках и малоактивном образе жизни.
Другое дело, если человек испытывает определенный дискомфорт, причиной которого может быть именно ослабленный иммунитет.
Симптомы ослабленного иммунитета:
- быстро наступающая усталость
- трудности с концентрацией внимания
- частые высыпания и раздражения на коже, фурункулез, долго не заживающие ранки и царапины
- ломкость и сухость волос, ломкость ногтей
- проблемы с пищеварением
- беспричинные отеки, бледность кожи.
Как только вы почувствовали, что с вашим самочувствием начались какие-то подозрительные сбои, необходимо сразу же обратиться за помощью к семейному врачу, настаивает Людмила Сердюк.
Медик назвала важные витамины и микроэлементы, которые, скорее всего, пропишет врач, если поймет, что у пациента проблемы именно с иммункой.
Витамины и микроэлементы для укрепления иммунной системы:
- аскорбиновая кислота (витамин С)
- токоферол (витамин Е)
- витамины группы В
- селен
- марганец
- железо
- медь
- цинк
Витаминные комплексы, которые может выписать врач, бывают двух видов: общеукрепляющие, направленные на профилактику проблем с иммунной системой, и направленного действия, то есть нацеленные на конкретные сбои, например, в работе ЖКТ, органов дыхания вследствие ОРВИ.
Также Людмила Сердюк акцентировала внимание на средствах растительного происхождения, которые способны мягко и эффективно стимулировать иммунную систему как на общем, та и на органном уровне.
Натуральные средства укрепления иммунитета:
- имбирь
- шиповник, смородина
- грибы шиитаке
- элеутерококк
- эхинацея пурпурная
Как принимать витамины
По словам Людмилы Сердюк, витаминные комплексы для укрепления иммунной системы следует принимать курсами, длительность которых лучше согласовать с врачом.
Таблетки принимаем вместе с пищей или после, запивая теплой водой.