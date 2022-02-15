По каким симптомам можно определить ослабленный иммунитет? Какие витамины и микроэлементы в первую очередь необходимы для поддержки защитных сил организма? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Роль иммунной системы для нашего здоровья трудно переоценить. Потому что речь идет и о защите от опасных инфекций, и о борьбе со стрессами, и об эффективной работоспособности, — отмечает врач.

По ее словам, если мы говорим о предупреждении проблем с иммунной системой, то в данном случае актуален прием витаминных аптечных комплексов. Это важно делать во время сезонных вирусных эпидемий, после перенесенной болезни или травмы, при несбалансированном рационе питания, пагубных привычках и малоактивном образе жизни.

Другое дело, если человек испытывает определенный дискомфорт, причиной которого может быть именно ослабленный иммунитет.

Симптомы ослабленного иммунитета:

быстро наступающая усталость

трудности с концентрацией внимания

частые высыпания и раздражения на коже, фурункулез, долго не заживающие ранки и царапины

ломкость и сухость волос, ломкость ногтей

проблемы с пищеварением

беспричинные отеки, бледность кожи.

Как только вы почувствовали, что с вашим самочувствием начались какие-то подозрительные сбои, необходимо сразу же обратиться за помощью к семейному врачу, настаивает Людмила Сердюк.

Медик назвала важные витамины и микроэлементы, которые, скорее всего, пропишет врач, если поймет, что у пациента проблемы именно с иммункой.

Витамины и микроэлементы для укрепления иммунной системы:

аскорбиновая кислота (витамин С)

токоферол (витамин Е)

витамины группы В

селен

марганец

железо

медь

цинк

Витаминные комплексы, которые может выписать врач, бывают двух видов: общеукрепляющие, направленные на профилактику проблем с иммунной системой, и направленного действия, то есть нацеленные на конкретные сбои, например, в работе ЖКТ, органов дыхания вследствие ОРВИ.

Также Людмила Сердюк акцентировала внимание на средствах растительного происхождения, которые способны мягко и эффективно стимулировать иммунную систему как на общем, та и на органном уровне.

Натуральные средства укрепления иммунитета:

имбирь

шиповник, смородина

грибы шиитаке

элеутерококк

эхинацея пурпурная

Как принимать витамины

По словам Людмилы Сердюк, витаминные комплексы для укрепления иммунной системы следует принимать курсами, длительность которых лучше согласовать с врачом.

Таблетки принимаем вместе с пищей или после, запивая теплой водой.