Исследователи из Университета штата Айова обнаружили, что 90 минут упражнений легкой и средней интенсивности сразу после вакцинации против гриппа или Covid-19 могут обеспечить дополнительный импульс иммунитета.

В ходе научной работы участники исследования катались на велосипеде или велотренажере, совершали быструю прогулку в течение полутора часов после инъекции.

Выяснилось, что они вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с участниками, которые не были активными.

Антитела — это, по сути, линия защиты организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов, которая ищет их и уничтожает. Вакцины помогают иммунной системе научиться идентифицировать что-то чужеродное и реагировать, укрепляя защитные силы организма, в том числе увеличивая количество антител.

— Наши предварительные результаты впервые демонстрируют, что определенный период времени может усилить реакцию организма на антитела к вакцине Pfizer и двум вакцинам против гриппа, — отметил профессор кинезиологии Мариан Кохут.

Исследователи заявили, что полученные результаты могут принести непосредственную пользу людям с разным уровнем физической подготовки.

Почти половина участников эксперимента имели ИМТ в категории избыточного веса или ожирения. В течение 90 минут упражнений они сосредоточились не на расстоянии, а на поддержании темпа, при котором пульс оставался на уровне 120–140 ударов в минуту.

Ученые также проверили, могут ли участники получить такой же выброс антител всего за 45 минут упражнений. Они обнаружили, что более короткая тренировка не повышала уровень антител участников.

Исследователи продолжают отслеживать реакцию антител у участников через шесть месяцев после иммунизации и начали еще одно исследование, в котором основное внимание уделяется влиянию упражнений на людей, получающих бустерные прививки.