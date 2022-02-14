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Вакцинация

Укололся и побежал: как активность сразу после прививки от Covid-19 или гриппа влияет на иммунитет

14 февраля 2022, 13:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
бег зимой
Источник: Depositphotos

Исследователи из Университета штата Айова обнаружили, что 90 минут упражнений легкой и средней интенсивности сразу после вакцинации против гриппа или Covid-19 могут обеспечить дополнительный импульс иммунитета.

В ходе научной работы участники исследования катались на велосипеде или велотренажере, совершали быструю прогулку в течение полутора часов после инъекции.

Выяснилось, что они вырабатывали больше антител в следующие четыре недели по сравнению с участниками, которые не были активными.

Антитела — это, по сути, линия защиты организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов, которая ищет их и уничтожает. Вакцины помогают иммунной системе научиться идентифицировать что-то чужеродное и реагировать, укрепляя защитные силы организма, в том числе увеличивая количество антител.

— Наши предварительные результаты впервые демонстрируют, что определенный период времени может усилить реакцию организма на антитела к вакцине Pfizer и двум вакцинам против гриппа, — отметил профессор кинезиологии Мариан Кохут.

Исследователи заявили, что полученные результаты могут принести непосредственную пользу людям с разным уровнем физической подготовки.

Почти половина участников эксперимента имели ИМТ в категории избыточного веса или ожирения. В течение 90 минут упражнений они сосредоточились не на расстоянии, а на поддержании темпа, при котором пульс оставался на уровне 120–140 ударов в минуту.

Ученые также проверили, могут ли участники получить такой же выброс антител всего за 45 минут упражнений. Они обнаружили, что более короткая тренировка не повышала уровень антител участников.

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Исследователи продолжают отслеживать реакцию антител у участников через шесть месяцев после иммунизации и начали еще одно исследование, в котором основное внимание уделяется влиянию упражнений на людей, получающих бустерные прививки.

Источник
EurekAlert
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці
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