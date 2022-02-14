В Польше выявили два новых подварианта штамма коронавируса Омикрон.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.
По его словам, пока неизвестно, как эти мутации будут себя вести и какие проблемы со здоровьем будут провоцировать.
— Коронавирус останется с нами надолго, он не так просто покинет нашу повседневную жизнь, — отметил Вальдемар Краска.
Он также уточнил, что в настоящее время Омикрон доминирует в стране — на него приходится 96% случаев всех заражений.
В Украине же пока не подтвердили новых мутаций. При этом ситуация с коронавирусом остается напряженной — за последние сутки на территории страны зафиксировали 24 518 новых случаев болезни, среди них — 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.
За все время пандемии 4 525 700 человек заболели Covid-19.
По сравнению с предыдущей волной Омикрон провоцирует меньше смертей и тяжелых случаев болезни, однако болеет в разы больше людей.
Источник: Polskie Radio — 24, tvn24