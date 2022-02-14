В Польше выявили два новых подварианта штамма коронавируса Омикрон.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

По его словам, пока неизвестно, как эти мутации будут себя вести и какие проблемы со здоровьем будут провоцировать.

— Коронавирус останется с нами надолго, он не так просто покинет нашу повседневную жизнь, — отметил Вальдемар Краска.

Он также уточнил, что в настоящее время Омикрон доминирует в стране — на него приходится 96% случаев всех заражений.

В Украине же пока не подтвердили новых мутаций. При этом ситуация с коронавирусом остается напряженной — за последние сутки на территории страны зафиксировали 24 518 новых случаев болезни, среди них — 1 961 ребенок и 329 медицинских работников.

За все время пандемии 4 525 700 человек заболели Covid-19.

По сравнению с предыдущей волной Омикрон провоцирует меньше смертей и тяжелых случаев болезни, однако болеет в разы больше людей.

Источник: Polskie Radio — 24, tvn24