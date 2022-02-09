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Такого раньше не замечали. Комаровский назвал два принципиальных симптома Омикрона

9 февраля 2022, 13:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Такого раньше не замечали. Комаровский назвал два принципиальных симптома Омикрона
Источник: Pixabay

Врач Евгений Комаровский назвал два симптома, которые отличают штамм коронавируса Омикрон от других вариантов вируса, в частности от Дельты.

Признаки он перечислил в эфире одного из украинских телеканалов.

— Именно у Омикрона есть два принципиальных симптома, которые отличают этот штамм от Дельты и других видов коронавируса. Это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле, — говорит Евгений Комаровский.

Что касается слабости, то человек с первых дней болезни не может встать с кровати. Раньше такой симптом наблюдался, но не с первых дней.

— Очень частые жалобы на боль в горле. Чтобы было больно глотать — такого по симптоматике коронавируса раньше не замечали. По крайней мере этот симптом возникал в единичных случаях, а при Омикроне — сразу, — отметил медик.

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Кроме того, как отмечают специалисты, главные симптомы Омикрона — невысокая температура, головная боль, кашель, боль в спине.

Если они фиксируются, важно обратиться к специалисту и сдать тест.

Источник
Україна 24
Теги
Євген Комаровський , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Штамм Омикрон
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