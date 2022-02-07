Американские ученые провели сравнительный анализ проявления у пациентов разных вариантов Covid-19: Альфа, Дельта и Омикрон. Главный вывод – на течение коронавирусной болезни очень повлияла вакцинация.

Базой для исследования послужили данные врачей методисткой больницы Хьюстона. Медики начали собирать информацию в конце зимы 2020 года, когда Covid-пандемия только разгоралась.

В итоге получился масштабный проект, в ходе которого фиксировались образцы разных вариантов SARS-CoV-2. Медики хотели понять, как развивается эпидемия в Хьюстоне – мегаполисе с населением свыше 7 млн человек.

За период с февраля 2020 года было собранно более 70 тыс. анализов, взятых у пациентов, инфицированных разными вариантами Covid-19. Заключение ученых основывалось на более 40 тыс. историях болезни.

Выяснилось, что:

вариантом Омикрон, в отличие от Альфа и Дельта, чаще заражались более молодые люди – средний возраст 44,3 года

вариантом Омикрон чаще болели женщины – 57,8% от всех заразившихся

вариант Омикрон реже требовал госпитализации: 3,2 дня вместо 5,1 дня в случае с Альфа и 5,4 дня при Дельте

от варианта Омикрон умерли 38 человек, выздоровели 99,1%

от варианта Альфа умерли 170 человек, выздоровели 94,6%

от варианта Дельта умерли 839 человек, выздоровели 94,7%

вариант Омикрон требовал экстракорпоральной мембранной оксигенации (инвазивный метод насыщения крови кислородом) только в отношении одного пациента

вариант Омикрон требовал подключения ИВЛ в 49 случаях.

Фактор вакцинации

Отмечается, что омикрон-пациенты были чаще привиты от Covid-19: только 1 815 человек с Омикрон (40,6%) не прошли вакцинацию против 11 415 пациентов с Дельтой (72,6%). А во время Альфа-волны полный курс вакцинации на момент инфицирования прошел лишь 101 человек (3,2%).

156 пациентов (3,5%) подхватили Омикрон как минимум через неделю после первой прививки, 1 786 (40%) – через 14 дней после второй, 711 (15,9%) – через две недели с момента введения бустерной дозы.

В случае с Дельта-вариантом эти показатели выглядят так: 494 (3,1%) заразились через неделю после первой прививки, 3 679 (23,4%) – через две недели после второй и 140 (0,9%) после бустера.

У двух пациентов ученые обнаружили подвид Омикрона BA.2, который только начал распространятся по миру, но уже доминирует в некоторых странах.

Источник: The American Journal of Pathology