Американські вчені провели порівняльний аналіз прояву у пацієнтів різних варіантів Covid-19: Альфа, Дельта і Омікрон. Головний висновок – на перебіг коронавірусної хвороби дуже вплинула вакцинація.

Базою для дослідження послужили дані лікарів методистської лікарні Г’юстона. Медики почали збирати інформацію наприкінці зими 2020 року, коли пандемія тільки починалася.

У підсумку вийшов масштабний проєкт, під час якого фіксувалися зразки різних варіантів SARS-CoV-2. Медики хотіли зрозуміти, як розвивається епідемія в Г’юстоні – мегаполісі з населенням понад 7 млн осіб.

За період з лютого 2020 року було зібрано понад 70 тис. аналізів, взятих у пацієнтів, інфікованих різними варіантами Covid-19. Висновок вчених ґрунтувався на понад 40 тис. історіях хвороби.

З’ясувалося, що:

на Омікрон, на відміну від Альфа і Дельта, частіше заражалися молодші люди – середній вік 44,3 року

на варіант Омікрон частіше хворіли жінки – 57,8% від усіх заражених

варіант Омікрон рідше потребував госпіталізації: 3,2 дня замість 5,1 дня у випадку з Альфа і 5,4 дня при Дельті

від варіанту Омікрон померли 38 осіб, одужали 99,1%

від варіанту Альфа померли 170 осіб, одужали 94,6%

від варіанту Дельта померли 839 осіб, одужали 94,7%

варіант Омікрон потребував екстракорпоральної мембранної оксигенації (інвазивний метод насичення крові киснем) тільки щодо одного пацієнта

варіант Омікрон потребував підключення ШВЛ в 49 випадках.

Фактор вакцинації

Зазначається, що омікрон-пацієнти були частіше щеплені від Covid-19: тільки 1 815 осіб з Омікроном (40,6%) не пройшли вакцинацію проти 11 415 пацієнтів з Дельтою (72,6%). А під час Альфа-хвилі повний курс вакцинації на момент інфікування пройшла лише 101 людина (3,2%).

156 пацієнтів (3,5%) підхопили Омікрон щонайменше через тиждень після першого щеплення, 1 786 (40%) – через 14 днів після другого, 711 (15,9%) – через два тижні з моменту введення бустерної дози.

У випадку з Дельта-варіантом ці показники виглядають так: 494 (3,1%) заразилися через тиждень після першого щеплення, 3 679 (23,4%) – через два тижні після другого і 140 (0,9%) після бустера.

У двох пацієнтів вчені виявили підвид Омікрону BA.2, який тільки почав ширитися світом, але вже домінує в деяких країнах.

Джерело: The American Journal of Pathology