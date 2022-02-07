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До 60 тис. за добу: коли в Україні очікується значне Covid-зростання

7 Лютого 2022, 11:16
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
До 60 тис. за добу: коли в Україні очікується значне Covid-зростання
Джерело: Depositphotos

В Україні у найближчі два тижні очікують зростання захворюваності на Covid-19 до 60 тис. випадків на добу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 7 лютого. За його словами, в Україні зростання триває чотири тижні поспіль.

На наступному п’ятому тижні також очікується зростання захворюваності, а уже із сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватись та знижуватися.

Ляшко стверджує, в Україні приріст нових зареєстрованих випадків за поточні сім днів становить +44%. Тобто це перший тиждень з чотирьох останніх, коли кількість випадків за тиждень не подвоїлась.

Найбільше зросла кількість нових випадків на території Запорізької області (+109,9%). Вперше від початку росту захворюваності зареєстровано зниження тижневої кількості нових випадків на території одного регіону, це Івано-Франківська область (-19,8%).

У МОЗ стверджують, що такий значний приріст нових випадків захворювань пов’язаний зі стрімким поширенням штаму Омікрон.

Крім того, за останній тиждень з’явилися нові аналітичні матеріали, які стосуються цього варіанту. Новий звіт від CDC свідчить про те, що хвиля штаму Омікрон в середньому спричиняє дев’ять смертей на 1 тис. випадків захворювань, тоді як під час Дельта-хвилі помирало в середньому 13 людей зі 1 тис. інфікованих.

Станом на 7 лютого в Україні зафіксували 23 378 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Львівській, Одеській та Хмельницькій областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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