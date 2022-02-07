В Украине в ближайшие две недели ожидают рост заболеваемости Covid-19 до 60 тыс. случаев в сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 7 февраля. По его словам, в Украине рост продолжается четыре недели подряд.

На следующей пятой неделе также ожидается рост заболеваемости, а уже с седьмой недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться.

Ляшко утверждает, в Украине прирост новых зарегистрированных случаев за текущие семь дней составил +44%. То есть это первая неделя из четырех последних, когда количество случаев за неделю не удвоилось.

Больше всего выросло количество новых случаев на территории Запорожской области (+109,9%). Впервые с начала роста заболеваемости зарегистрировано снижение недельного количества новых случаев на территории одного региона, это Ивано-Франковская область (-19,8%).

В Минздраве утверждают, что такой значительный прирост новых случаев заболеваний связан со стремительным распространением штамма Омикрон.

Кроме того, за последнюю неделю появились новые аналитические материалы, которые касаются этого варианта. Новый отчет от CDC свидетельствует о том, что волна штамма Омикрон в среднем влечет девять смертей на 1 тыс. случаев заболеваний, тогда как во время Дельта-волны умирало в среднем 13 человек из 1 тыс. инфицированных.

По состоянию на 7 февраля в Украине зафиксировали 23 378 новых случаев коронавируса. Больше всего больных во Львовской, Одесской и Хмельницкой областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.